https://ria.ru/20220712/kandelaki-1801938378.html

Тина Канделаки создаст аналог "Дома 2" на ТНТ

Тина Канделаки создаст аналог "Дома 2" на ТНТ - РИА Новости, 12.07.2022

Тина Канделаки создаст аналог "Дома 2" на ТНТ

Тина Канделаки создаст новое реалити-шоу на ТНТ, в котором участники будут искать свою любовь, сообщили в пресс-службе телеканала. Проект получил название... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:45

2022-07-12T14:45

2022-07-12T14:45

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тина канделаки (тинатин канделаки)

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Тина Канделаки создаст новое реалити-шоу на ТНТ, в котором участники будут искать свою любовь, сообщили в пресс-службе телеканала. Проект получил название "Идеальные незнакомцы". Его съемки пройдут в Кейптауне (ЮАР).В шоу примут участие 11 человек: все они одиноки, а их последние отношения закончились неудачей.Канделаки сообщила, что это не единственное новое шоу на телеканале.Одним из наиболее успешных проектов ТНТ было шоу "Дом 2", где незнакомые люди искали свою любовь. Благодаря "телестройке" к популярности пришли такие звезды как Ольга Бузова, Ксения Бородина, Алена Водонаева и другие.

https://ria.ru/20220712/solntsev-1801885164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, тина канделаки (тинатин канделаки), шоу-бизнес