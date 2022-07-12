Тина Канделаки создаст аналог "Дома 2" на ТНТ
Тина Канделаки создаст аналог "Дома 2" на ТНТ под названием "Идеальные незнакомцы"
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТКадр из программы "Звезды в Африке"
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Тина Канделаки создаст новое реалити-шоу на ТНТ, в котором участники будут искать свою любовь, сообщили в пресс-службе телеканала. Проект получил название "Идеальные незнакомцы". Его съемки пройдут в Кейптауне (ЮАР).
В шоу примут участие 11 человек: все они одиноки, а их последние отношения закончились неудачей.
"Они хотят разобраться в себе, проработать свои травмы и опыт, чтобы дать любви один шанс. Но есть нюанс – это игра, в которой нужно будет выбрать между идеальными отношениями и огромной суммой денег", – говорится в пресс-релизе.
Канделаки сообщила, что это не единственное новое шоу на телеканале.
"Три реалити-шоу снимаются этим летом. Одно из них — в Карелии под рабочим названием "Вызов", где среди участников есть знаменитые спортсмены, включая олимпийских чемпионов, музыкантов, звезд-блогеров. Самые умные и талантливые люди нашей страны! В другом любовь возвращается на ТНТ – шоу под рабочим названием "Идеальные незнакомцы" в Кейптауне. Там же в ЮАР пройдет "Битва сезонов" реалити "Звезды в Африке", – заявила Тина.
Одним из наиболее успешных проектов ТНТ было шоу "Дом 2", где незнакомые люди искали свою любовь. Благодаря "телестройке" к популярности пришли такие звезды как Ольга Бузова, Ксения Бородина, Алена Водонаева и другие.