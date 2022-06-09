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Бузова разгневала подписчиков фото своей попы - РИА Новости, 09.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220609/buzova-1794359446.html
Бузова разгневала подписчиков фото своей попы
Бузова разгневала подписчиков фото своей попы - РИА Новости, 09.06.2022
Бузова разгневала подписчиков фото своей попы
Ольга Бузова в своей социальной сети разместила сразу четыре фото своей пятой точки. Этим поющая ведущая разгневала подписчиков. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:00
2022-06-09T18:00
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
майами
израиль
крокус сити холл
ольга бузова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ольга Бузова в своей социальной сети разместила сразу четыре фото своей пятой точки. Этим поющая ведущая разгневала подписчиков. Ольга отправилась на отдых после своего шоу "Вот она я". Девушка устроила концерт в "Крокус Сити Холле", на котором несколько песен исполнила вживую. Ранее в отпуск вместе с женой уехал Никита Пресняков. Внук Аллы Пугачевой отправился в Майами. Сама же Примадонна более трех месяцев находится на "отдыхе и лечении" в Израиле. Вместе с ней отправился Максим Галкин и их совместные дети.
https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html
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алла пугачева, максим галкин, майами, израиль, крокус сити холл, ольга бузова
18:00 09.06.2022
 
Бузова разгневала подписчиков фото своей попы

Бузова разгневала подписчиков откровенным фото своей попы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте "Вот она я!"
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте Вот она я! - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ольга Бузова в своей социальной сети разместила сразу четыре фото своей пятой точки. Этим поющая ведущая разгневала подписчиков.
© Фото, опубликованное Ольгой Бузовой в аккаунте социальной сетиОльга Бузова
Ольга Бузова
© Фото, опубликованное Ольгой Бузовой в аккаунте социальной сети
Ольга Бузова
"Это порносайт? Оль, ты сошла с ума?" Какие-то рамки приличия должны быть", Очень активный поиск", Замуж хочет, сил нет", "Может, голову проверить ей", "Ольга, вы приближаетесь к "славе" Волочковой", "Дава подавился от смеха", – среди прочих нелестных отзывов написали пользователи Сети.
Ольга отправилась на отдых после своего шоу "Вот она я". Девушка устроила концерт в "Крокус Сити Холле", на котором несколько песен исполнила вживую.
Ранее в отпуск вместе с женой уехал Никита Пресняков. Внук Аллы Пугачевой отправился в Майами. Сама же Примадонна более трех месяцев находится на "отдыхе и лечении" в Израиле. Вместе с ней отправился Максим Галкин и их совместные дети.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 18:46Шоубиз
Пугачева публично поддержала Галкина
 
ШоубизАлла ПугачеваМаксим ГалкинМайамиИзраильКрокус Сити ХоллОльга Бузова
 
 
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