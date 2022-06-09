https://ria.ru/20220609/buzova-1794359446.html

Бузова разгневала подписчиков фото своей попы

Бузова разгневала подписчиков фото своей попы - РИА Новости, 09.06.2022

Бузова разгневала подписчиков фото своей попы

Ольга Бузова в своей социальной сети разместила сразу четыре фото своей пятой точки. Этим поющая ведущая разгневала подписчиков. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:00

2022-06-09T18:00

2022-06-09T18:00

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

майами

израиль

крокус сити холл

ольга бузова

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ольга Бузова в своей социальной сети разместила сразу четыре фото своей пятой точки. Этим поющая ведущая разгневала подписчиков. Ольга отправилась на отдых после своего шоу "Вот она я". Девушка устроила концерт в "Крокус Сити Холле", на котором несколько песен исполнила вживую. Ранее в отпуск вместе с женой уехал Никита Пресняков. Внук Аллы Пугачевой отправился в Майами. Сама же Примадонна более трех месяцев находится на "отдыхе и лечении" в Израиле. Вместе с ней отправился Максим Галкин и их совместные дети.

https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html

майами

израиль

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

алла пугачева, максим галкин, майами, израиль, крокус сити холл, ольга бузова