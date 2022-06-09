Бузова разгневала подписчиков фото своей попы
Бузова разгневала подписчиков откровенным фото своей попы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте "Вот она я!"
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ольга Бузова в своей социальной сети разместила сразу четыре фото своей пятой точки. Этим поющая ведущая разгневала подписчиков.
© Фото, опубликованное Ольгой Бузовой в аккаунте социальной сетиОльга Бузова
© Фото, опубликованное Ольгой Бузовой в аккаунте социальной сети
Ольга Бузова
"Это порносайт? Оль, ты сошла с ума?" Какие-то рамки приличия должны быть", Очень активный поиск", Замуж хочет, сил нет", "Может, голову проверить ей", "Ольга, вы приближаетесь к "славе" Волочковой", "Дава подавился от смеха", – среди прочих нелестных отзывов написали пользователи Сети.
Ольга отправилась на отдых после своего шоу "Вот она я". Девушка устроила концерт в "Крокус Сити Холле", на котором несколько песен исполнила вживую.
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