https://ria.ru/20220712/internet-1801910830.html

Си Цзиньпин заявил о готовности КНР помогать создавать безопасный интернет

Си Цзиньпин заявил о готовности КНР помогать создавать безопасный интернет - РИА Новости, 12.07.2022

Си Цзиньпин заявил о готовности КНР помогать создавать безопасный интернет

Китай готов сотрудничать с другими странами мира по созданию открытого и безопасного киберпространства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, слова... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:54

2022-07-12T12:54

2022-07-12T12:54

в мире

технологии

си цзиньпин

китай

интернет

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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с другими странами мира по созданию открытого и безопасного киберпространства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."Киберпространство имеет влияние на судьбу человечества, будущее этого пространства должно совместно формироваться всеми странами мира. Китай готов вместе с международным сообществом продвигать строительство более справедливого и рационального, открытого и инклюзивного, безопасного и стабильного, жизнеспособного киберпространства", - сказал Си Цзиньпин, выступая на церемонии запуска международной рабочей группы в рамках Всемирной конференции по интернету.По словам главы КНР, создание рабочей группы - важная мера, принятая в условиях бурного развития эры информационных технологий и углубления международного сотрудничества в сфере интернета.

https://ria.ru/20220215/kiberugroza-1773006854.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, си цзиньпин, китай, интернет