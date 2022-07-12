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Си Цзиньпин заявил о готовности КНР помогать создавать безопасный интернет - РИА Новости, 12.07.2022
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Си Цзиньпин заявил о готовности КНР помогать создавать безопасный интернет
Си Цзиньпин заявил о готовности КНР помогать создавать безопасный интернет - РИА Новости, 12.07.2022
Си Цзиньпин заявил о готовности КНР помогать создавать безопасный интернет
Китай готов сотрудничать с другими странами мира по созданию открытого и безопасного киберпространства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, слова... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:54
2022-07-12T12:54
в мире
технологии
си цзиньпин
китай
интернет
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с другими странами мира по созданию открытого и безопасного киберпространства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая."Киберпространство имеет влияние на судьбу человечества, будущее этого пространства должно совместно формироваться всеми странами мира. Китай готов вместе с международным сообществом продвигать строительство более справедливого и рационального, открытого и инклюзивного, безопасного и стабильного, жизнеспособного киберпространства", - сказал Си Цзиньпин, выступая на церемонии запуска международной рабочей группы в рамках Всемирной конференции по интернету.По словам главы КНР, создание рабочей группы - важная мера, принятая в условиях бурного развития эры информационных технологий и углубления международного сотрудничества в сфере интернета.
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в мире, технологии, си цзиньпин, китай, интернет
12:54 12.07.2022
 
Си Цзиньпин заявил о готовности КНР помогать создавать безопасный интернет

Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать по созданию открытого и безопасного интернета

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с другими странами мира по созданию открытого и безопасного киберпространства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
"Киберпространство имеет влияние на судьбу человечества, будущее этого пространства должно совместно формироваться всеми странами мира. Китай готов вместе с международным сообществом продвигать строительство более справедливого и рационального, открытого и инклюзивного, безопасного и стабильного, жизнеспособного киберпространства", - сказал Си Цзиньпин, выступая на церемонии запуска международной рабочей группы в рамках Всемирной конференции по интернету.
По словам главы КНР, создание рабочей группы - важная мера, принятая в условиях бурного развития эры информационных технологий и углубления международного сотрудничества в сфере интернета.
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В миреТехнологииСи ЦзиньпинКитайИнтернет
 
 
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