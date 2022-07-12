https://ria.ru/20220712/gornyak-1801847987.html
Врачи стабилизировали состояние спасенного в Кузбассе горняка
Врачи стабилизировали состояние спасенного в Кузбассе горняка - РИА Новости, 12.07.2022
Врачи стабилизировали состояние спасенного в Кузбассе горняка
Врачи в Кузбассе стабилизировали состояние горняка, спасенного в ночь на вторник из шахты "Распадская-Коксовая" и направили на лечение в специализированный... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T05:10
2022-07-12T05:10
2022-07-12T05:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Врачи в Кузбассе стабилизировали состояние горняка, спасенного в ночь на вторник из шахты "Распадская-Коксовая" и направили на лечение в специализированный центр, сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф.Ранее сообщалось, что в ночь на вторник горноспасатели добрались до места, где при обрушении 5 июля находился машинист буровой установки шахты "Распадская - Коксовая" и нашли горняка травмированным, но живым.В то же время администрация Междуреченска в своем Тelegram-канале сообщает, что у пострадавшего обнаружен перелом бедра, однако на данный момент жизни и здоровью горняка ничего не угрожает. Он будет проходит лечение и реабилитацию в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.Обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая" произошло 5 июля из-за сейсмособытия. По данным МЧС, в момент обрушения под землей находились 190 горняков, 188 из них были выведены на поверхность, двое с травмами были доставлены в медицинское учреждение. С двумя горняками связь была потеряна, тело одного из них подняли на поверхность 6 июля. На шахте решением суда на 90 суток приостановлены горные работы.
https://ria.ru/20220517/shakhta-1788996480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
05:10 12.07.2022 (обновлено: 05:11 12.07.2022)
Врачи стабилизировали состояние спасенного в Кузбассе горняка
Врачи стабилизировали состояние спасенного в Кузбассе горняка, его эвакуируют в медцентр
НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Врачи в Кузбассе стабилизировали состояние горняка, спасенного в ночь на вторник из шахты "Распадская-Коксовая" и направили на лечение в специализированный центр, сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник горноспасатели добрались до места, где при обрушении 5 июля находился машинист буровой установки шахты "Распадская - Коксовая" и нашли горняка травмированным, но живым.
"В Междуреченске
его первоначально осмотрели, стабилизировали состояние и приняли решение о транспортировке в травмоцентр высшего уровня. Сейчас транспортируют автомобилем санавиации в Центр охраны здоровья "Шахтер". Нужно пройти полное обследование, но он в сознании, контактный", - рассказал собеседник агентства.
В то же время администрация Междуреченска в своем Тelegram-канале сообщает, что у пострадавшего обнаружен перелом бедра, однако на данный момент жизни и здоровью горняка ничего не угрожает. Он будет проходит лечение и реабилитацию в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.
Обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая" произошло 5 июля из-за сейсмособытия. По данным МЧС
, в момент обрушения под землей находились 190 горняков, 188 из них были выведены на поверхность, двое с травмами были доставлены в медицинское учреждение. С двумя горняками связь была потеряна, тело одного из них подняли на поверхность 6 июля. На шахте решением суда на 90 суток приостановлены горные работы.