https://ria.ru/20220712/gornyak-1801847987.html

Врачи стабилизировали состояние спасенного в Кузбассе горняка

Врачи стабилизировали состояние спасенного в Кузбассе горняка - РИА Новости, 12.07.2022

Врачи стабилизировали состояние спасенного в Кузбассе горняка

Врачи в Кузбассе стабилизировали состояние горняка, спасенного в ночь на вторник из шахты "Распадская-Коксовая" и направили на лечение в специализированный... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T05:10

2022-07-12T05:10

2022-07-12T05:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Врачи в Кузбассе стабилизировали состояние горняка, спасенного в ночь на вторник из шахты "Распадская-Коксовая" и направили на лечение в специализированный центр, сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф.Ранее сообщалось, что в ночь на вторник горноспасатели добрались до места, где при обрушении 5 июля находился машинист буровой установки шахты "Распадская - Коксовая" и нашли горняка травмированным, но живым.В то же время администрация Междуреченска в своем Тelegram-канале сообщает, что у пострадавшего обнаружен перелом бедра, однако на данный момент жизни и здоровью горняка ничего не угрожает. Он будет проходит лечение и реабилитацию в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.Обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая" произошло 5 июля из-за сейсмособытия. По данным МЧС, в момент обрушения под землей находились 190 горняков, 188 из них были выведены на поверхность, двое с травмами были доставлены в медицинское учреждение. С двумя горняками связь была потеряна, тело одного из них подняли на поверхность 6 июля. На шахте решением суда на 90 суток приостановлены горные работы.

https://ria.ru/20220517/shakhta-1788996480.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия