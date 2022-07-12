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Рядовому из Приамурья посмертно присвоили звание Героя за подвиг на Украине - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/geroy-1801887587.html
Рядовому из Приамурья посмертно присвоили звание Героя за подвиг на Украине
Рядовому из Приамурья посмертно присвоили звание Героя за подвиг на Украине - РИА Новости, 12.07.2022
Рядовому из Приамурья посмертно присвоили звание Героя за подвиг на Украине
Звание Героя России посмертно присвоили рядовому Ивану Цевуну из Амурской области за участие в специальной военной операции на Украине, мемориальную доску в... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:33
2022-07-12T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
амурская область
ситуация в днр и лнр
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ХАБАРОВСК, 12 июл - РИА Новости. Звание Героя России посмертно присвоили рядовому Ивану Цевуну из Амурской области за участие в специальной военной операции на Украине, мемориальную доску в память о нем установят в школе, сообщил губернатор Василий Орлов."В Октябрьском районе простились с нашим земляком, Героем России Иваном Геннадьевичем Цевуном. Звание присвоено посмертно за воинский подвиг, совершенный в ходе выполнения боевых задач на территории Украины. Он героически сражался с националистами и до конца был верен своему призванию - Защитник Отечества. Он - достойный потомок своих предков: два деда Ивана Геннадьевича носили звания Героев Советского Союза", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Он считает, что Российское военно-историческое общество организовало "очень важную работу - они увековечивают память погибших в ходе специальной военной операции на Украине Героев России в их родных селах и городах"."Иван Геннадьевич родился в селе Смелое, а окончил школу в селе Короли, и именно там, на фасаде школы установим мемориальную доску с его именем. Она уже готова", - заключил глава региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, амурская область, ситуация в днр и лнр
11:33 12.07.2022
 
Рядовому из Приамурья посмертно присвоили звание Героя за подвиг на Украине

Рядовой Цевун из Амурской области посмертно стал Героем России за подвиг на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ХАБАРОВСК, 12 июл - РИА Новости. Звание Героя России посмертно присвоили рядовому Ивану Цевуну из Амурской области за участие в специальной военной операции на Украине, мемориальную доску в память о нем установят в школе, сообщил губернатор Василий Орлов.
"В Октябрьском районе простились с нашим земляком, Героем России Иваном Геннадьевичем Цевуном. Звание присвоено посмертно за воинский подвиг, совершенный в ходе выполнения боевых задач на территории Украины. Он героически сражался с националистами и до конца был верен своему призванию - Защитник Отечества. Он - достойный потомок своих предков: два деда Ивана Геннадьевича носили звания Героев Советского Союза", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Он считает, что Российское военно-историческое общество организовало "очень важную работу - они увековечивают память погибших в ходе специальной военной операции на Украине Героев России в их родных селах и городах".
"Иван Геннадьевич родился в селе Смелое, а окончил школу в селе Короли, и именно там, на фасаде школы установим мемориальную доску с его именем. Она уже готова", - заключил глава региона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В Кировской области открыли памятную доску погибшему на Украине Герою России Ягидарову - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 14:40Специальная военная операция на Украине
В Кировской области открыли памятную доску Герою России Ягидарову
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАмурская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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