https://ria.ru/20220712/geroy-1801887587.html

Рядовому из Приамурья посмертно присвоили звание Героя за подвиг на Украине

Рядовому из Приамурья посмертно присвоили звание Героя за подвиг на Украине - РИА Новости, 12.07.2022

Рядовому из Приамурья посмертно присвоили звание Героя за подвиг на Украине

Звание Героя России посмертно присвоили рядовому Ивану Цевуну из Амурской области за участие в специальной военной операции на Украине, мемориальную доску в... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:33

2022-07-12T11:33

2022-07-12T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

амурская область

ситуация в днр и лнр

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ХАБАРОВСК, 12 июл - РИА Новости. Звание Героя России посмертно присвоили рядовому Ивану Цевуну из Амурской области за участие в специальной военной операции на Украине, мемориальную доску в память о нем установят в школе, сообщил губернатор Василий Орлов."В Октябрьском районе простились с нашим земляком, Героем России Иваном Геннадьевичем Цевуном. Звание присвоено посмертно за воинский подвиг, совершенный в ходе выполнения боевых задач на территории Украины. Он героически сражался с националистами и до конца был верен своему призванию - Защитник Отечества. Он - достойный потомок своих предков: два деда Ивана Геннадьевича носили звания Героев Советского Союза", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Он считает, что Российское военно-историческое общество организовало "очень важную работу - они увековечивают память погибших в ходе специальной военной операции на Украине Героев России в их родных селах и городах"."Иван Геннадьевич родился в селе Смелое, а окончил школу в селе Короли, и именно там, на фасаде школы установим мемориальную доску с его именем. Она уже готова", - заключил глава региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220611/geroy-1794766230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, амурская область, ситуация в днр и лнр