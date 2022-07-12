https://ria.ru/20220712/energodar-1801940008.html
ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре
ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре - РИА Новости, 12.07.2022
ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре
Украинские военные использовали беспилотник для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:33
2022-07-12T14:33
2022-07-12T15:20
специальная военная операция на украине
энергодар
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл — РИА Новости. Украинские военные использовали беспилотник для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации города.Власти сейчас уточняют информацию о жертвах.В ВГА добавили, что российские силы ПВО уничтожили еще один украинский дрон, направленный на Энергодар.Минувшей ночью ВСУ ударили двумя беспилотниками по зданию вблизи Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре. Дроны сбросили две мины калибра 120 миллиметров, повредив кровлю и остекление. В результате атаки никто не пострадал.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
https://ria.ru/20220711/udar-1801836737.html
https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар
14:33 12.07.2022 (обновлено: 15:20 12.07.2022)
ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре
Украинские военные нанесли удар дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл — РИА Новости. Украинские военные использовали беспилотник для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации города.
"В 14:20 (совпадает с мск.) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар", — рассказал собеседник агентства.
Власти сейчас уточняют информацию о жертвах.
В ВГА добавили, что российские силы ПВО уничтожили еще один украинский дрон, направленный на Энергодар.
Минувшей ночью ВСУ ударили двумя беспилотниками по зданию вблизи Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре. Дроны сбросили две мины калибра 120 миллиметров, повредив кровлю и остекление. В результате атаки никто не пострадал.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Как указал Владимир Путин
, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.