https://ria.ru/20220712/energodar-1801940008.html

ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре

ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре - РИА Новости, 12.07.2022

ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре

Украинские военные использовали беспилотник для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:33

2022-07-12T14:33

2022-07-12T15:20

специальная военная операция на украине

энергодар

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл — РИА Новости. Украинские военные использовали беспилотник для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации города.Власти сейчас уточняют информацию о жертвах.В ВГА добавили, что российские силы ПВО уничтожили еще один украинский дрон, направленный на Энергодар.Минувшей ночью ВСУ ударили двумя беспилотниками по зданию вблизи Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре. Дроны сбросили две мины калибра 120 миллиметров, повредив кровлю и остекление. В результате атаки никто не пострадал.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.

https://ria.ru/20220711/udar-1801836737.html

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

энергодар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

энергодар