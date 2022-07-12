Рейтинг@Mail.ru
Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/dud-1801883117.html
Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 12.07.2022
Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Мировой судья судебного участка Лефортовского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* за... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:20
2022-07-12T13:26
юрий дудь
цензура
происшествия
россия
общество
блогер
павел чиков
федор павлов-андреевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:159:2633:1640_1920x0_80_0_0_8500f401391dc67dc4701a655077d43c.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Лефортовского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского райсуда."Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 120 тысяч рублей", - сказали в суде.Суд признал Дудя* виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), максимальная санкция которой для физического лица - 200 тысяч рублей.В суде уточнили, что протокол на блогера поступил из ОМВД по району Лефортово.Как сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков, протокол выписали за интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем, которое вышло в марте 2021 года. Павлов-Андреевич - открытый гей, но интервью не было посвящено теме гомосексуальности, подчеркнул Чиков."Ранее суд возвратил протокол полиции как составленный с нарушениями… Решение суда будет обжаловано", - добавил он.Дудя* прежде уже штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220706/gazeta-1800783204.html
https://ria.ru/20220707/prusikin-1800962123.html
https://ria.ru/20220712/otvetsvennost-1801845385.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:0:2633:1976_1920x0_80_0_0_8144ee53b860eb99a5e9c105e76674ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий дудь, цензура, происшествия, россия, общество, блогер, павел чиков, федор павлов-андреевич
11:20 12.07.2022 (обновлено: 13:26 12.07.2022)
 
Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Суд оштрафовал журналиста Дудя на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ среди детей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист Юрий Дудь*
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Журналист Юрий Дудь*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Лефортовского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского райсуда.
"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 120 тысяч рублей", - сказали в суде.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 18:41
"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей
Суд признал Дудя* виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), максимальная санкция которой для физического лица - 200 тысяч рублей.
В суде уточнили, что протокол на блогера поступил из ОМВД по району Лефортово.
Как сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков, протокол выписали за интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем, которое вышло в марте 2021 года. Павлов-Андреевич - открытый гей, но интервью не было посвящено теме гомосексуальности, подчеркнул Чиков.
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (слева) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 15:34Шоубиз
Уехавший из России солист Little Big похвалил жизнь в США
"Ранее суд возвратил протокол полиции как составленный с нарушениями… Решение суда будет обжаловано", - добавил он.
Дудя* прежде уже штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 03:19
МВД разработало проекты об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети
 
Юрий ДудьЦензураПроисшествияРоссияОбществоБлогерПавел ЧиковФедор Павлов-Андреевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала