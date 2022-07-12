https://ria.ru/20220712/dud-1801883117.html

Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 12.07.2022

Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Мировой судья судебного участка Лефортовского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* за... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:20

2022-07-12T11:20

2022-07-12T13:26

юрий дудь

цензура

происшествия

россия

общество

блогер

павел чиков

федор павлов-андреевич

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Лефортовского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского райсуда."Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 120 тысяч рублей", - сказали в суде.Суд признал Дудя* виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), максимальная санкция которой для физического лица - 200 тысяч рублей.В суде уточнили, что протокол на блогера поступил из ОМВД по району Лефортово.Как сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков, протокол выписали за интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем, которое вышло в марте 2021 года. Павлов-Андреевич - открытый гей, но интервью не было посвящено теме гомосексуальности, подчеркнул Чиков."Ранее суд возвратил протокол полиции как составленный с нарушениями… Решение суда будет обжаловано", - добавил он.Дудя* прежде уже штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220706/gazeta-1800783204.html

https://ria.ru/20220707/prusikin-1800962123.html

https://ria.ru/20220712/otvetsvennost-1801845385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

юрий дудь, цензура, происшествия, россия, общество, блогер, павел чиков, федор павлов-андреевич