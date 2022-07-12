11:20 12.07.2022 (обновлено: 13:26 12.07.2022)
Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Суд оштрафовал журналиста Дудя на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ среди детей
Журналист Юрий Дудь*. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Лефортовского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского райсуда.
"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 120 тысяч рублей", - сказали в суде.
6 июля, 18:41"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей
Суд признал Дудя* виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), максимальная санкция которой для физического лица - 200 тысяч рублей.
В суде уточнили, что протокол на блогера поступил из ОМВД по району Лефортово.
Как сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков, протокол выписали за интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем, которое вышло в марте 2021 года. Павлов-Андреевич - открытый гей, но интервью не было посвящено теме гомосексуальности, подчеркнул Чиков.
"Ранее суд возвратил протокол полиции как составленный с нарушениями… Решение суда будет обжаловано", - добавил он.
Дудя* прежде уже штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.