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В Запорожской области задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/diversant-1802071744.html
В Запорожской области задержали украинского диверсанта
В Запорожской области задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 12.07.2022
В Запорожской области задержали украинского диверсанта
В Запорожской области задержали украинского диверсанта, покушавшегося на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, сообщил член главного совета... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T20:23
2022-07-12T21:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
украина
мелитополь
служба безопасности украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. В Запорожской области задержали украинского диверсанта, покушавшегося на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Задержанный сообщил, что действовал по указанию СБУ, а в подготовке терактов непосредственно участвовал бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.Кроме того, Жук рассказал о причастности жителя города Евгения Астахова к взрывам на железной дороге и к теракту в День России, в результате которого пострадали мирные жители. Астахова объявили в розыск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
https://ria.ru/20220711/pokushenie-1801718244.html
запорожская область
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запорожская область, в мире, украина, мелитополь, служба безопасности украины, донбасс, ситуация в днр и лнр
20:23 12.07.2022 (обновлено: 21:47 12.07.2022)
 
В Запорожской области задержали украинского диверсанта

В Запорожье задержали диверсанта Жука, устроившего покушение на чиновницу из Мелитополя

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины
Солдат отряда специального назначения Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. В Запорожской области задержали украинского диверсанта, покушавшегося на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук — исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову. Жук сотрудничает со следствием и дает признательные показания в отношении своих сообщников", — написал чиновник в Telegram-канале.

Задержанный сообщил, что действовал по указанию СБУ, а в подготовке терактов непосредственно участвовал бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.
Кроме того, Жук рассказал о причастности жителя города Евгения Астахова к взрывам на железной дороге и к теракту в День России, в результате которого пострадали мирные жители. Астахова объявили в розыск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
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