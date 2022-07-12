https://ria.ru/20220712/diversant-1802071744.html

В Запорожской области задержали украинского диверсанта

В Запорожской области задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 12.07.2022

В Запорожской области задержали украинского диверсанта

В Запорожской области задержали украинского диверсанта, покушавшегося на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, сообщил член главного совета... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T20:23

2022-07-12T20:23

2022-07-12T21:47

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

украина

мелитополь

служба безопасности украины

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798729190_273:627:2798:2047_1920x0_80_0_0_5946f3ee61c0eef61ba36b54327cc3bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. В Запорожской области задержали украинского диверсанта, покушавшегося на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Задержанный сообщил, что действовал по указанию СБУ, а в подготовке терактов непосредственно участвовал бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.Кроме того, Жук рассказал о причастности жителя города Евгения Астахова к взрывам на железной дороге и к теракту в День России, в результате которого пострадали мирные жители. Астахова объявили в розыск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.

https://ria.ru/20220711/pokushenie-1801718244.html

запорожская область

украина

мелитополь

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, в мире, украина, мелитополь, служба безопасности украины, донбасс, ситуация в днр и лнр