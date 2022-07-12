20:23 12.07.2022 (обновлено: 21:47 12.07.2022)
В Запорожской области задержали украинского диверсанта
В Запорожье задержали диверсанта Жука, устроившего покушение на чиновницу из Мелитополя
© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. В Запорожской области задержали украинского диверсанта, покушавшегося на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук — исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову. Жук сотрудничает со следствием и дает признательные показания в отношении своих сообщников", — написал чиновник в Telegram-канале.
Задержанный сообщил, что действовал по указанию СБУ, а в подготовке терактов непосредственно участвовал бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.
Кроме того, Жук рассказал о причастности жителя города Евгения Астахова к взрывам на железной дороге и к теракту в День России, в результате которого пострадали мирные жители. Астахова объявили в розыск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.