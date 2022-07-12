https://ria.ru/20220712/aydar-1801933017.html

Ростовский суд продлил арест замкомподразделения "Айдара" Мурыге

Ростовский суд продлил арест замкомподразделения "Айдара" Мурыге - РИА Новости, 12.07.2022

Ростовский суд продлил арест замкомподразделения "Айдара" Мурыге

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Денису Мурыге, подозреваемому в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:17

2022-07-12T14:17

2022-07-12T14:17

специальная военная операция на украине

происшествия

лисичанск

луганская народная республика

россия

ростов-на-дону

ростовская область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Денису Мурыге, подозреваемому в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области."Ленинским районным судом Ростова-на-Дону продлен срок содержания под стражей Мурыги Д.В. до 16 сентября 2022 года", - сказал он.Мурыга был задержан в апреле при попытке въехать в Россию в потоке беженцев, 19 мая арестован в Ростове-на-Дону по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. По информации суда, он имеет как российское, так и украинское гражданство. По данным источника РИА Новости, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов.

лисичанск

луганская народная республика

россия

ростов-на-дону

ростовская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, лисичанск, луганская народная республика, россия, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)