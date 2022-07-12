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Ростовский суд продлил арест замкомподразделения "Айдара" Мурыге - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/aydar-1801933017.html
Ростовский суд продлил арест замкомподразделения "Айдара" Мурыге
Ростовский суд продлил арест замкомподразделения "Айдара" Мурыге - РИА Новости, 12.07.2022
Ростовский суд продлил арест замкомподразделения "Айдара" Мурыге
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Денису Мурыге, подозреваемому в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:17
2022-07-12T14:17
специальная военная операция на украине
происшествия
лисичанск
луганская народная республика
россия
ростов-на-дону
ростовская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Денису Мурыге, подозреваемому в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области."Ленинским районным судом Ростова-на-Дону продлен срок содержания под стражей Мурыги Д.В. до 16 сентября 2022 года", - сказал он.Мурыга был задержан в апреле при попытке въехать в Россию в потоке беженцев, 19 мая арестован в Ростове-на-Дону по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. По информации суда, он имеет как российское, так и украинское гражданство. По данным источника РИА Новости, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов.
лисичанск
луганская народная республика
россия
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происшествия, лисичанск, луганская народная республика, россия, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
14:17 12.07.2022
 
Ростовский суд продлил арест замкомподразделения "Айдара" Мурыге

Ростовский суд продлил арест замкомподразделения "Айдара" Мурыге до сентября

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ конвоируют заместителя командира нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу
Сотрудники ФСБ РФ конвоируют заместителя командира нацбатальона Айдар Дениса Мурыгу - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудники ФСБ РФ конвоируют заместителя командира нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Денису Мурыге, подозреваемому в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону продлен срок содержания под стражей Мурыги Д.В. до 16 сентября 2022 года", - сказал он.
Мурыга был задержан в апреле при попытке въехать в Россию в потоке беженцев, 19 мая арестован в Ростове-на-Дону по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. По информации суда, он имеет как российское, так и украинское гражданство. По данным источника РИА Новости, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов.
"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

Помещение колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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