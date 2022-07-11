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На Петербург надвигается циклон "Зельда" - РИА Новости, 11.07.2022
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На Петербург надвигается циклон "Зельда"
На Петербург надвигается циклон "Зельда" - РИА Новости, 11.07.2022
На Петербург надвигается циклон "Зельда"
К Санкт-Петербургу приближается циклон ZELDA, который принесет во вторник ливни, грозы, усиление ветра и град, сообщил главный синоптик города Александр... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:38
2022-07-11T14:42
погода
санкт-петербург
гидрометцентр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. К Санкт-Петербургу приближается циклон ZELDA, который принесет во вторник ливни, грозы, усиление ветра и град, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."Сейчас в Санкт-Петербурге тихо и хорошо, но это затишье перед "Бурей". Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона ZELDA, который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси. Ночью прохождение теплого фронта через Санкт-Петербурге и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами местами с градом и усилением ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщил он в своем Telegram-канале.По его словам, днем во вторник в Петербурге температура воздуха повысится до 26-31 градусов тепла, но во второй половине дня ожидаются дожди, гроза и град."Во второй половине дня с юга смещается холодный фронт и в нашем регионе складывается классическая летняя ситуация. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалы до 23-28 метров в секунду. Так что завтрашний день надо пережить и, главное, следить за предупреждениями Гидрометцентра и МЧС", - написал Колесов.
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погода, санкт-петербург, гидрометцентр
14:38 11.07.2022 (обновлено: 14:42 11.07.2022)
 
На Петербург надвигается циклон "Зельда"

Синоптик Колесов предупредил жителей Петербурга о приближающемся циклоне "Зельда"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкШторм в Санкт-Петербурге
Шторм в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. К Санкт-Петербургу приближается циклон ZELDA, который принесет во вторник ливни, грозы, усиление ветра и град, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Сейчас в Санкт-Петербурге тихо и хорошо, но это затишье перед "Бурей". Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона ZELDA, который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси. Ночью прохождение теплого фронта через Санкт-Петербурге и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами местами с градом и усилением ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По его словам, днем во вторник в Петербурге температура воздуха повысится до 26-31 градусов тепла, но во второй половине дня ожидаются дожди, гроза и град.
"Во второй половине дня с юга смещается холодный фронт и в нашем регионе складывается классическая летняя ситуация. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалы до 23-28 метров в секунду. Так что завтрашний день надо пережить и, главное, следить за предупреждениями Гидрометцентра и МЧС", - написал Колесов.
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