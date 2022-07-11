14:38 11.07.2022 (обновлено: 14:42 11.07.2022)
На Петербург надвигается циклон "Зельда"
Синоптик Колесов предупредил жителей Петербурга о приближающемся циклоне "Зельда"
Шторм в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. К Санкт-Петербургу приближается циклон ZELDA, который принесет во вторник ливни, грозы, усиление ветра и град, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Сейчас в Санкт-Петербурге тихо и хорошо, но это затишье перед "Бурей". Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона ZELDA, который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси. Ночью прохождение теплого фронта через Санкт-Петербурге и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами местами с градом и усилением ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По его словам, днем во вторник в Петербурге температура воздуха повысится до 26-31 градусов тепла, но во второй половине дня ожидаются дожди, гроза и град.
"Во второй половине дня с юга смещается холодный фронт и в нашем регионе складывается классическая летняя ситуация. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалы до 23-28 метров в секунду. Так что завтрашний день надо пережить и, главное, следить за предупреждениями Гидрометцентра и МЧС", - написал Колесов.