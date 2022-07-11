https://ria.ru/20220711/zelda-1801717808.html

На Петербург надвигается циклон "Зельда"

На Петербург надвигается циклон "Зельда" - РИА Новости, 11.07.2022

На Петербург надвигается циклон "Зельда"

К Санкт-Петербургу приближается циклон ZELDA, который принесет во вторник ливни, грозы, усиление ветра и град, сообщил главный синоптик города Александр... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:38

2022-07-11T14:38

2022-07-11T14:42

погода

санкт-петербург

гидрометцентр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. К Санкт-Петербургу приближается циклон ZELDA, который принесет во вторник ливни, грозы, усиление ветра и град, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."Сейчас в Санкт-Петербурге тихо и хорошо, но это затишье перед "Бурей". Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона ZELDA, который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси. Ночью прохождение теплого фронта через Санкт-Петербурге и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами местами с градом и усилением ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщил он в своем Telegram-канале.По его словам, днем во вторник в Петербурге температура воздуха повысится до 26-31 градусов тепла, но во второй половине дня ожидаются дожди, гроза и град."Во второй половине дня с юга смещается холодный фронт и в нашем регионе складывается классическая летняя ситуация. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалы до 23-28 метров в секунду. Так что завтрашний день надо пережить и, главное, следить за предупреждениями Гидрометцентра и МЧС", - написал Колесов.

https://ria.ru/20220711/groza-1801675716.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

погода, санкт-петербург, гидрометцентр