22:21 11.07.2022 (обновлено: 22:23 11.07.2022)
Результаты выборов главы британских консерваторов объявят 5 сентября
Результаты выборов главы консерваторов и премьера Британии станут известны 5 сентября
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10
Официальная резиденция британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Результаты выборов главы британской консервативной партии, который станет премьером страны, должны стать известны 5 сентября, сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемого "Комитета 1922") Грэм Брейди.
"Определенно, у нас должно быть заключение и новый избранный лидер партии, а также его объявление 5 сентября", - сказал Брейди, выступление которого транслировал телеканал Sky News.
К понедельнику свои кандидатуры на пост премьера уже выдвинули 11 кандидатов, включая главу МИД Лиз Трасс, экс-министра финансов Риши Сунака, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председателя комитета палаты общин Тома Тугендхата. Ожидается также объявление о выдвижении главы МВД Британии Прити Пател.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.