https://ria.ru/20220711/vybory-1801831899.html

Результаты выборов главы британских консерваторов объявят 5 сентября

Результаты выборов главы британских консерваторов объявят 5 сентября - РИА Новости, 11.07.2022

Результаты выборов главы британских консерваторов объявят 5 сентября

Результаты выборов главы британской консервативной партии, который станет премьером страны, должны стать известны 5 сентября, сообщил глава руководящего... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T22:21

2022-07-11T22:21

2022-07-11T22:23

лиз трасс

великобритания

европа

сша

тереза мэй

борис джонсон

в мире

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155678/99/1556789954_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_672e4c3c65788b5ca3435c378a55c3b1.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Результаты выборов главы британской консервативной партии, который станет премьером страны, должны стать известны 5 сентября, сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемого "Комитета 1922") Грэм Брейди.К понедельнику свои кандидатуры на пост премьера уже выдвинули 11 кандидатов, включая главу МИД Лиз Трасс, экс-министра финансов Риши Сунака, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председателя комитета палаты общин Тома Тугендхата. Ожидается также объявление о выдвижении главы МВД Британии Прити Пател.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.

https://ria.ru/20220711/trass-1801686793.html

великобритания

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лиз трасс, великобритания, европа, сша, тереза мэй, борис джонсон, в мире, выборы