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Процесс выборов нового премьер-министра Великобритании начнется 13 июля

Процесс выборов нового премьер-министра Великобритании начнется 13 июля - РИА Новости, 11.07.2022

Процесс выборов нового премьер-министра Великобритании начнется 13 июля

Процесс избрания нового лидера Консервативной партии Британии, который также станет премьером страны, начнется 13 июля, заявил глава руководящего комитета... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T21:52

2022-07-11T21:52

2022-07-11T21:58

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Процесс избрания нового лидера Консервативной партии Британии, который также станет премьером страны, начнется 13 июля, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди.Руководящий комитет Консервативной партии решил, что выдвигаться на пост лидера партии можно будет до 12 июля. При этом для попадания в первый тур кандидатам необходимо будет заручиться поддержкой как минимум 20 членов фракции консерваторов, для прохода во второй тур необходимо будет получить 30 голосов.К понедельнику свои кандидатуры на пост премьера уже выдвинули 11 кандидатов, включая главу МИД Лиз Трасс, экс-министра финансов Риши Сунака, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председателя комитета палаты общин Тома Тугендхата. Ожидается также объявление о выдвижении главы МВД Британии Прити Пател.Как отмечает телеканал Sky News, поддержкой более 20 членов фракции консерваторов заручились пока только Мордонт и Сунак.Согласно решению комитета Консервативной партии, первый раунд голосования среди парламентариев-консерваторов пройдет 13 июля.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.

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в мире, великобритания, выборы, лиз трасс, борис джонсон, европа, тереза мэй, сша