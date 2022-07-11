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Фиш-энд-чипс и тысяча литров ухи: как во Владивостоке отметили День рыбака

Фиш-энд-чипс и тысяча литров ухи: как во Владивостоке отметили День рыбака - РИА Новости, 11.07.2022

Фиш-энд-чипс и тысяча литров ухи: как во Владивостоке отметили День рыбака

Соревнования по рыбной ловле, гастрофестиваль, кулинарные мастер-классы, кинопоказы и фейерверк — первый после пандемии День рыбака во Владивостоке отметили с... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:26

2022-07-11T16:26

2022-07-11T19:32

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Соревнования по рыбной ловле, гастрофестиваль, кулинарные мастер-классы, кинопоказы и фейерверк — первый после пандемии День рыбака во Владивостоке отметили с размахом. О том, как было клево, — в фотоленте РИА Новости.

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