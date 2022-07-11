Фиш-энд-чипс и тысяча литров ухи: как во Владивостоке отметили День рыбака

Опубликованы яркие кадры с празднования Дня рыбака во Владивостоке
Для местных жителей это один из самых любимых праздников. Принять участие в традиционных соревнованиях по рыбной ловле приезжают как профессионалы, так и любители. Проходят инструктаж по технике безопасности, садятся на катера и отчаливают в океан — за добычей.
Для местных жителей это один из самых любимых праздников. Принять участие в традиционных соревнованиях по рыбной ловле приезжают как профессионалы, так и любители. Проходят инструктаж по технике безопасности, садятся на катера и отчаливают в океан — за добычей.
Есть и культурно-развлекательная программа. В этом году центральной площадкой стала территория водно-спортивной станции ЦСКА.
Есть и культурно-развлекательная программа. В этом году центральной площадкой стала территория водно-спортивной станции ЦСКА.
Для тех, кто остался на берегу, организаторы устроили кинопоказ документального фильма "Под парусами фрегата "Паллада", мастер-классы от ведущих шеф-поваров и кулинарное шоу с приготовлениям фиш-энд-чипс из минтая.
Для тех, кто остался на берегу, организаторы устроили кинопоказ документального фильма "Под парусами фрегата "Паллада", мастер-классы от ведущих шеф-поваров и кулинарное шоу с приготовлениям фиш-энд-чипс из минтая.
Кульминацией праздника стал гастрофестиваль. Повара приготовили тысячу литров дальневосточной ухи, чтобы никто не остался без угощения. А завершилась программа выступлением музыкальных групп и масштабным фейерверком.
Кульминацией праздника стал гастрофестиваль. Повара приготовили тысячу литров дальневосточной ухи, чтобы никто не остался без угощения. А завершилась программа выступлением музыкальных групп и масштабным фейерверком.
Мероприятия ко Дню рыбака прошли и в Находкинском городском округе. Там для гостей организовали театрализованные представления, выступления спортивных и творческих коллективов, чемпионат и первенство по мотокроссу.
Мероприятия ко Дню рыбака прошли и в Находкинском городском округе. Там для гостей организовали театрализованные представления, выступления спортивных и творческих коллективов, чемпионат и первенство по мотокроссу.
Не забыли и про маленьких участников: их ждали аниматоры и насыщенная игровая программа.
Не забыли и про маленьких участников: их ждали аниматоры и насыщенная игровая программа.