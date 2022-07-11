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Фиш-энд-чипс и тысяча литров ухи: как во Владивостоке отметили День рыбака - РИА Новости, 11.07.2022
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Туризм
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Фиш-энд-чипс и тысяча литров ухи: как во Владивостоке отметили День рыбака
Фиш-энд-чипс и тысяча литров ухи: как во Владивостоке отметили День рыбака - РИА Новости, 11.07.2022
Фиш-энд-чипс и тысяча литров ухи: как во Владивостоке отметили День рыбака
Соревнования по рыбной ловле, гастрофестиваль, кулинарные мастер-классы, кинопоказы и фейерверк — первый после пандемии День рыбака во Владивостоке отметили с... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:26
2022-07-11T19:32
фото
туризм
праздник
дети
владивосток
россия
гастрономия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Соревнования по рыбной ловле, гастрофестиваль, кулинарные мастер-классы, кинопоказы и фейерверк — первый после пандемии День рыбака во Владивостоке отметили с размахом. О том, как было клево, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, праздник, дети, владивосток, россия, гастрономия, соревнования, фото - туризм, впечатления - туризм
16:26 11.07.2022 (обновлено: 19:32 11.07.2022)
 
Фиш-энд-чипс и тысяча литров ухи: как во Владивостоке отметили День рыбака

Опубликованы яркие кадры с празднования Дня рыбака во Владивостоке

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Соревнования по рыбной ловле, гастрофестиваль, кулинарные мастер-классы, кинопоказы и фейерверк — первый после пандемии День рыбака во Владивостоке отметили с размахом. О том, как было клево, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для местных жителей это один из самых любимых праздников. Принять участие в традиционных соревнованиях по рыбной ловле приезжают как профессионалы, так и любители. Проходят инструктаж по технике безопасности, садятся на катера и отчаливают в океан — за добычей.

Участник с пойманной рыбой во время соревнований по рыбной ловле в рамках празднования Дня рыбака на водной станции ТОФ (водно-спортивный центр ЦСКА) во Владивостоке
1 из 6

Для местных жителей это один из самых любимых праздников. Принять участие в традиционных соревнованиях по рыбной ловле приезжают как профессионалы, так и любители. Проходят инструктаж по технике безопасности, садятся на катера и отчаливают в океан — за добычей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Есть и культурно-развлекательная программа. В этом году центральной площадкой стала территория водно-спортивной станции ЦСКА.

Рыбаки на катере во время празднования Дня рыбака на водной станции ТОФ (водно-спортивный центр ЦСКА) во Владивостоке
2 из 6

Есть и культурно-развлекательная программа. В этом году центральной площадкой стала территория водно-спортивной станции ЦСКА.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для тех, кто остался на берегу, организаторы устроили кинопоказ документального фильма "Под парусами фрегата "Паллада", мастер-классы от ведущих шеф-поваров и кулинарное шоу с приготовлениям фиш-энд-чипс из минтая.

Посетители во время празднования Дня рыбака на водной станции ТОФ (водно-спортивный центр ЦСКА) во Владивостоке
3 из 6

Для тех, кто остался на берегу, организаторы устроили кинопоказ документального фильма "Под парусами фрегата "Паллада", мастер-классы от ведущих шеф-поваров и кулинарное шоу с приготовлениям фиш-энд-чипс из минтая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Кульминацией праздника стал гастрофестиваль. Повара приготовили тысячу литров дальневосточной ухи, чтобы никто не остался без угощения. А завершилась программа выступлением музыкальных групп и масштабным фейерверком.

Участник празднования Дня рыбака на водной станции ТОФ (водно-спортивный центр ЦСКА) во Владивостоке
4 из 6

Кульминацией праздника стал гастрофестиваль. Повара приготовили тысячу литров дальневосточной ухи, чтобы никто не остался без угощения. А завершилась программа выступлением музыкальных групп и масштабным фейерверком.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Мероприятия ко Дню рыбака прошли и в Находкинском городском округе. Там для гостей организовали театрализованные представления, выступления спортивных и творческих коллективов, чемпионат и первенство по мотокроссу.

Призеры соревнований по рыбной ловле в рамках празднования Дня рыбака на водной станции ТОФ (водно-спортивный центр ЦСКА) во Владивостоке
5 из 6

Мероприятия ко Дню рыбака прошли и в Находкинском городском округе. Там для гостей организовали театрализованные представления, выступления спортивных и творческих коллективов, чемпионат и первенство по мотокроссу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Не забыли и про маленьких участников: их ждали аниматоры и насыщенная игровая программа.

Аниматоры в костюмах во время празднования Дня рыбака на водной станции ТОФ (водно-спортивный центр ЦСКА) во Владивостоке
6 из 6

Не забыли и про маленьких участников: их ждали аниматоры и насыщенная игровая программа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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