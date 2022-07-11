Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины
Зеленский отказался делиться деталями плана по контрнаступлению на юге Украины
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ вернуть юг страны под контроль Киева. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.
"Не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание у всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию. Деталями тех или иных планов, если не против, делиться не буду", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с премьером Нидерландов Мартином Рютте, отвечая на вопрос о том, разрабатывается ли план контрнаступления на юге Украины и есть ли конкретные сроки.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать частью России.