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Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801782674.html
Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины
Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины - РИА Новости, 11.07.2022
Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины
Владимир Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:20
2022-07-11T18:20
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
в мире
запорожская область
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ вернуть юг страны под контроль Киева. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ."Не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание у всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию. Деталями тех или иных планов, если не против, делиться не буду", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с премьером Нидерландов Мартином Рютте, отвечая на вопрос о том, разрабатывается ли план контрнаступления на юге Украины и есть ли конкретные сроки.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать частью России.
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801741361.html
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801677057.html
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владимир зеленский, украина, в мире, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр
18:20 11.07.2022
 
Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины

Зеленский отказался делиться деталями плана по контрнаступлению на юге Украины

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ вернуть юг страны под контроль Киева. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
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Посол ЛНР предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.
"Не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание у всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию. Деталями тех или иных планов, если не против, делиться не буду", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с премьером Нидерландов Мартином Рютте, отвечая на вопрос о том, разрабатывается ли план контрнаступления на юге Украины и есть ли конкретные сроки.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать частью России.
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Запорожские власти назвали заявления Киева о контрнаступлении паникой
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреЗапорожская областьХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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