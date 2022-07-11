https://ria.ru/20220711/ukraina-1801782674.html

Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины

Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины - РИА Новости, 11.07.2022

Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины

Владимир Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:20

2022-07-11T18:20

2022-07-11T18:20

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

в мире

запорожская область

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга Украины.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ вернуть юг страны под контроль Киева. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал подобные заявления безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку ее войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ."Не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание у всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию. Деталями тех или иных планов, если не против, делиться не буду", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с премьером Нидерландов Мартином Рютте, отвечая на вопрос о том, разрабатывается ли план контрнаступления на юге Украины и есть ли конкретные сроки.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать частью России.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801741361.html

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801677057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, украина, в мире, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр