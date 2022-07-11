https://ria.ru/20220711/ukraina-1801718427.html

Глава МИД Франции настаивает на долгосрочной военной поддержке Украины

Глава МИД Франции настаивает на долгосрочной военной поддержке Украины - РИА Новости, 11.07.2022

Глава МИД Франции настаивает на долгосрочной военной поддержке Украины

Глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что Украине требуется оказывать военную поддержку в долгосрочной перспективе. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:42

2022-07-11T14:42

2022-07-11T14:42

в мире

сергей шойгу

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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что Украине требуется оказывать военную поддержку в долгосрочной перспективе.Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в начале июля заявлял, что коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружений киевскому режиму.В понедельник Колонна провела встречу с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой."Мы обменялись мнениями по ситуации на Украине. Мы должны быть в состоянии поддерживать эту страну, особенно в военном плане, в долгосрочной перспективе. Я знаю, что министр Хукстра и его правительство разделяют эту позицию", - сказала французский министр журналистам по итогам переговоров в Париже.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220709/blinken-1801389183.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

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в мире, сергей шойгу, эммануэль макрон, сергей лавров, франция, россия, украина, нато