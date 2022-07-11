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Глава МИД Франции настаивает на долгосрочной военной поддержке Украины - РИА Новости, 11.07.2022
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Глава МИД Франции настаивает на долгосрочной военной поддержке Украины
Глава МИД Франции настаивает на долгосрочной военной поддержке Украины - РИА Новости, 11.07.2022
Глава МИД Франции настаивает на долгосрочной военной поддержке Украины
Глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что Украине требуется оказывать военную поддержку в долгосрочной перспективе. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:42
2022-07-11T14:42
в мире
сергей шойгу
эммануэль макрон
сергей лавров
франция
россия
украина
нато
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что Украине требуется оказывать военную поддержку в долгосрочной перспективе.Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в начале июля заявлял, что коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружений киевскому режиму.В понедельник Колонна провела встречу с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой."Мы обменялись мнениями по ситуации на Украине. Мы должны быть в состоянии поддерживать эту страну, особенно в военном плане, в долгосрочной перспективе. Я знаю, что министр Хукстра и его правительство разделяют эту позицию", - сказала французский министр журналистам по итогам переговоров в Париже.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220709/blinken-1801389183.html
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в мире, сергей шойгу, эммануэль макрон, сергей лавров, франция, россия, украина, нато
14:42 11.07.2022
 
Глава МИД Франции настаивает на долгосрочной военной поддержке Украины

Глава МИД Франции Колонна заявил, что Украине необходима долгосрочная военная поддержка

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины
Самый большой флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что Украине требуется оказывать военную поддержку в долгосрочной перспективе.
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в начале июля заявлял, что коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружений киевскому режиму.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 11:42
Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь
В понедельник Колонна провела встречу с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой.
"Мы обменялись мнениями по ситуации на Украине. Мы должны быть в состоянии поддерживать эту страну, особенно в военном плане, в долгосрочной перспективе. Я знаю, что министр Хукстра и его правительство разделяют эту позицию", - сказала французский министр журналистам по итогам переговоров в Париже.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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В миреСергей ШойгуЭммануэль МакронСергей ЛавровФранцияРоссияУкраинаНАТО
 
 
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