https://ria.ru/20220711/ukraina-1801704251.html

Херсонские власти призвали не верить уловкам Киева о контрнаступлении

Херсонские власти призвали не верить уловкам Киева о контрнаступлении - РИА Новости, 11.07.2022

Херсонские власти призвали не верить уловкам Киева о контрнаступлении

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором призвал жителей не верить РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:07

2022-07-11T14:07

2022-07-11T15:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором призвал жителей не верить заявлениям киевских властей о контрнаступлении.По его словам, никакого "освобождения", о котором говорят украинские власти, не будет."Мы в любом случае идем вперед. Строим Россию в городе Херсоне, и нас никто и никогда не запугает", — заключил замглавы администрации.На минувшей неделе министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что президент Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную часть страны. Для этого ВСУ собирают "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801677057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр