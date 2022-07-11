14:07 11.07.2022 (обновлено: 15:23 11.07.2022)
Херсонские власти призвали не верить уловкам Киева о контрнаступлении
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов призвал не верить уловкам Киева о контрнаступлении
Памятник А. В. Суворову в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором призвал жителей не верить заявлениям киевских властей о контрнаступлении.
"Город Херсон есть и будет всегда оставаться русским городом, несмотря ни на что. Жители города Херсона, соблюдайте спокойствие. Не слушайте разных представителей так называемой системы спасения. Вы никому не нужны ни в Польше, ни в Европе. Все те расклады, по которым вы должны якобы выехать из мирного города Херсона, — это всего лишь уловка и ловушка. Оставайтесь в Херсоне", — сказал чиновник.
По его словам, никакого "освобождения", о котором говорят украинские власти, не будет.
"Мы в любом случае идем вперед. Строим Россию в городе Херсоне, и нас никто и никогда не запугает", — заключил замглавы администрации.
На минувшей неделе министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что президент Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную часть страны. Для этого ВСУ собирают "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".
В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.