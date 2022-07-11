В парламенте Франции предложили расследовать связи Макрона и Uber
В парламенте Франции хотят создать комиссию для расследования связей Макрона и Uber
© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Парламентская фракция партии "Непокоренная Франция" (НФ) намерена использовать свое право на создание следственной комиссии для изучения связей президента страны Эммануэля Макрона с сервисом заказа такси Uber, сообщает телеканал BFMTV.
Об одном из эпизодов таких связей ранее сообщил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. Согласно журналистам, Макрон, будучи министром экономики, помог компании после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber.
"Это очень серьезно, идея о том, что Макрон, заключив тайный договор с компанией, дерегулировал касающиеся такси правила. Какой урок можно извлечь из этого? Очевидно, надо задать вопрос, вы можете обратиться в правительство, создать комиссию по расследованию", - заявил депутат от НФ Алексис Корбьер.
Каждая группа в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) имеет право ежегодно реализовать так называемое "право розыгрыша", позволяющее включить в повестку дня предложение по созданию комиссии по расследованию. Ранее депутаты НФ планировали потратить это право на расследование причин растущей инфляции.
Другие левоориентированные политики также болезненно отнеслись к разоблачениям ICIJ. Лидер коммунистической партии Фабьен Руссель, в частности, заявил, что Макрон помогал толстосумам вместо защиты граждан Франции.
В то же время политики из президентской партии "Возрождение" заявляют, что Макрон действовал в русле совершенно приемлемой практики. На это указал замминистра экономики по делам промышленности Ролан Лескюр. "Я отвечаю за промышленность, и я встречаюсь с промышленниками… Сегодня, например, я встречаюсь с Tetrapak", - написал он в Twitter.