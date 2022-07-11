https://ria.ru/20220711/tranzit-1801736464.html

Посольство России обвинило ЕС в недостаточном давлении на Литву по транзиту

Посольство России обвинило ЕС в недостаточном давлении на Литву по транзиту - РИА Новости, 11.07.2022

Посольство России обвинило ЕС в недостаточном давлении на Литву по транзиту

Брюссель не использует все свое влияние на Вильнюс для решения проблемы транзита грузов в Калининградскую область, заявил временный поверенный в делах России в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:41

2022-07-11T15:41

2022-07-11T21:31

санкции в отношении россии

в мире

литва

еврокомиссия

россия

калининград

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Брюссель не использует все свое влияние на Вильнюс для решения проблемы транзита грузов в Калининградскую область, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что если ЕС не решит вопрос с транзитом, то России следует подумать о сопоставимом сокращении грузопотока в Европу по своей территории.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти Литвы утверждают, что исполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, литва, еврокомиссия, россия, калининград