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В Токио началась церемония прощания с Синдзо Абэ - РИА Новости, 11.07.2022
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В Токио началась церемония прощания с Синдзо Абэ
В Токио началась церемония прощания с Синдзо Абэ - РИА Новости, 11.07.2022
В Токио началась церемония прощания с Синдзо Абэ
Церемония прощания с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который погиб в пятницу в результате покушения, началась в буддистском храме Дзодзёдзи в Токио,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:21
2022-07-11T15:45
в мире
синдзо абэ
фумио кисида
россия
япония
токио
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Церемония прощания с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который погиб в пятницу в результате покушения, началась в буддистском храме Дзодзёдзи в Токио, сообщает корреспондент РИА Новости.Церемония прощания в Японии, как и похороны, в большинстве случаев проходит по буддистскому обряду. Буддистский монах или настоятель храма читает сутры, провожая усопшего в последний путь. Это последняя возможность попрощаться с усопшим для родственников и друзей. Участники церемонии по очереди подходят к гробу для воскурения благовоний в специальной чаше, они могут по желанию выступить с прощальным словом. Церемония начинается вечером и длится несколько часов. После того, как основная часть закончится, в зале остается только семья и буддистский монах, которые должны всю ночь читать сутры, молиться и следить, чтобы не погасли благовония.Церемония похорон и кремации происходит на следующий день.Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ Акиэ.По желанию семьи прощание и похороны Синдзо Абэ пройдут в узком кругу родных и близких. В день похорон на избирательном округе и родине предков Абэ в Симоносэки в префектуре Ямагути установят алтарь для возложения цветов. Прощание же для широкого круга всех, кто хочет воздать долг память бывшему премьер-министру, позднее будет организовано в Токио и в Симоносэки, дата не определена.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11.00 мск) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в больницу в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.Синдзо Абэ во время своего пребывания на посту премьер-министра, которое стало самым длительным в истории Японии, ставил своей целью разрешение территориальных вопросов с Россией и заключение мирного договора. У него установились очень теплые отношения с российским президентом, они провели 27 встреч на высшем уровне. Абэ можно смело назвать наиболее расположенным к России премьер-министром в истории Японии. Ему принадлежит план из восьми пунктов по конкретному развитию направлений экономического сотрудничества с Россией. Частично план начал осуществляться, но этому помешала сначала пандемия коронавируса, а затем усилиями действующего премьер-министра Фумио Кисиды, сторонника крайне жесткого курса в отношении России, план Абэ был уничтожен в связи с событиями на Украине.
https://ria.ru/20220711/abe-1801638864.html
https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801322812.html
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Кадры прощания с Синдзо Абэ в токийском храме
Церемония прощания с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошла в буддистском храме Дзодзедзи в Токио. По традиции буддистский монах или настоятель храма читает сутры, провожая усопшего в последний путь. Это последняя возможность попрощаться с усопшим для родственников и друзей. Участники церемонии по очереди подходят к гробу для воскурения благовоний в специальной чаше, они могут по желанию выступить с прощальным словом. Церемония начинается вечером и длится несколько часов. После того, как основная часть закончится, в зале остается только семья и буддистский монах, которые должны всю ночь читать сутры, молиться и следить, чтобы не погасли благовония.
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в мире, синдзо абэ, фумио кисида, россия, япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
12:21 11.07.2022 (обновлено: 15:45 11.07.2022)
 
В Токио началась церемония прощания с Синдзо Абэ

В Токио началась церемония прощания с экс-премьером Японии Синдзо Абэ

Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Церемония прощания с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который погиб в пятницу в результате покушения, началась в буддистском храме Дзодзёдзи в Токио, сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания в Японии, как и похороны, в большинстве случаев проходит по буддистскому обряду. Буддистский монах или настоятель храма читает сутры, провожая усопшего в последний путь. Это последняя возможность попрощаться с усопшим для родственников и друзей. Участники церемонии по очереди подходят к гробу для воскурения благовоний в специальной чаше, они могут по желанию выступить с прощальным словом. Церемония начинается вечером и длится несколько часов. После того, как основная часть закончится, в зале остается только семья и буддистский монах, которые должны всю ночь читать сутры, молиться и следить, чтобы не погасли благовония.
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 10:43
Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии
Церемония похорон и кремации происходит на следующий день.
Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ Акиэ.
По желанию семьи прощание и похороны Синдзо Абэ пройдут в узком кругу родных и близких. В день похорон на избирательном округе и родине предков Абэ в Симоносэки в префектуре Ямагути установят алтарь для возложения цветов. Прощание же для широкого круга всех, кто хочет воздать долг память бывшему премьер-министру, позднее будет организовано в Токио и в Симоносэки, дата не определена.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11.00 мск) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в больницу в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.
Синдзо Абэ во время своего пребывания на посту премьер-министра, которое стало самым длительным в истории Японии, ставил своей целью разрешение территориальных вопросов с Россией и заключение мирного договора. У него установились очень теплые отношения с российским президентом, они провели 27 встреч на высшем уровне. Абэ можно смело назвать наиболее расположенным к России премьер-министром в истории Японии. Ему принадлежит план из восьми пунктов по конкретному развитию направлений экономического сотрудничества с Россией. Частично план начал осуществляться, но этому помешала сначала пандемия коронавируса, а затем усилиями действующего премьер-министра Фумио Кисиды, сторонника крайне жесткого курса в отношении России, план Абэ был уничтожен в связи с событиями на Украине.
Женщина возлагает цветы на месте, где был застрелен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 19:48
Смерть Синдзо Абэ: фанатик убил прагматика
 
В миреСиндзо АбэФумио КисидаРоссияЯпонияТокиоУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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