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Светлаков продал дом в Юрмале - РИА Новости, 11.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220711/svetlakov-1801730987.html
Светлаков продал дом в Юрмале
Светлаков продал дом в Юрмале - РИА Новости, 11.07.2022
Светлаков продал дом в Юрмале
Сергей Светлаков в социальных сетях сообщил, что продал дом в Юрмале. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:29
2022-07-11T15:29
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
сергей светлаков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сергей Светлаков в социальных сетях сообщил, что продал дом в Юрмале.В последнее время Светлаков редко выходит на связь с поклонниками и почти не появляется в медийном пространстве.Ранее стало известно, что в Латвии в третий раз подряд отменили фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala. Отмечалось, что решение организаторов связано с ситуацией на Украине.
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знаменитости, шоу-бизнес, сергей светлаков
15:29 11.07.2022
 
Светлаков продал дом в Юрмале

Шоумен Сергей Светлаков продал дом в Юрмале

© Пресс-служба СТС Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
© Пресс-служба СТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сергей Светлаков в социальных сетях сообщил, что продал дом в Юрмале.

"Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда", – написал шоумен.

В последнее время Светлаков редко выходит на связь с поклонниками и почти не появляется в медийном пространстве.
Ранее стало известно, что в Латвии в третий раз подряд отменили фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala. Отмечалось, что решение организаторов связано с ситуацией на Украине.
Певица Лайма Вайкуле на конкурсе Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 15:15Шоубиз
Муж Вайкуле ответил на слухи о миллионных долгах певицы
 
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