https://ria.ru/20220711/svetlakov-1801730987.html

Светлаков продал дом в Юрмале

Светлаков продал дом в Юрмале - РИА Новости, 11.07.2022

Светлаков продал дом в Юрмале

Сергей Светлаков в социальных сетях сообщил, что продал дом в Юрмале. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:29

2022-07-11T15:29

2022-07-11T15:29

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сергей светлаков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сергей Светлаков в социальных сетях сообщил, что продал дом в Юрмале.В последнее время Светлаков редко выходит на связь с поклонниками и почти не появляется в медийном пространстве.Ранее стало известно, что в Латвии в третий раз подряд отменили фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala. Отмечалось, что решение организаторов связано с ситуацией на Украине.

https://ria.ru/20220704/vaykule-1800122152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, сергей светлаков