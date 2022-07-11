https://ria.ru/20220711/svetlakov-1801730987.html
Светлаков продал дом в Юрмале
Светлаков продал дом в Юрмале - РИА Новости, 11.07.2022
Светлаков продал дом в Юрмале
Сергей Светлаков в социальных сетях сообщил, что продал дом в Юрмале. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:29
2022-07-11T15:29
2022-07-11T15:29
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шоу-бизнес
сергей светлаков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сергей Светлаков в социальных сетях сообщил, что продал дом в Юрмале.В последнее время Светлаков редко выходит на связь с поклонниками и почти не появляется в медийном пространстве.Ранее стало известно, что в Латвии в третий раз подряд отменили фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala. Отмечалось, что решение организаторов связано с ситуацией на Украине.
https://ria.ru/20220704/vaykule-1800122152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, сергей светлаков
Светлаков продал дом в Юрмале
Шоумен Сергей Светлаков продал дом в Юрмале