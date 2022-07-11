https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801835585.html

Спецоперация, 11 июля: Зеленский просит оружие у Нидерландов

Спецоперация, 11 июля: Зеленский просит оружие у Нидерландов - РИА Новости, 11.07.2022

Спецоперация, 11 июля: Зеленский просит оружие у Нидерландов

В понедельник вооруженные силы РФ уничтожили "Калибрами" склад в Днепропетровской области с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777, поставленных Украине из... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T23:29

2022-07-11T23:29

2022-07-11T23:29

специальная военная операция на украине

украина

су-35с

су-25

верховная рада украины

министерство обороны украины

нидерланды

илья кива

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В понедельник вооруженные силы РФ уничтожили "Калибрами" склад в Днепропетровской области с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777, поставленных Украине из США.Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Киев и провел встречу с Владимиром Зеленским, на которой обсуждались новые поставки вооружения на Украину.Президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорт зерна, сообщила пресс-служба Кремля.Ход операцииВоздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили пункт управления 58-й украинской мотопехотной бригады в ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Российские комплексы ПВО сбили 12 снарядов украинских РСЗО.Кроме того, вооруженные силы РФ уничтожили "Калибрами" склад в Днепропетровской области с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777, поставленных Украине из США. Также российский истребитель Су-35С в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25.Украинская 25-я воздушно-десантная бригада, действующая под Северском, несет значительные потери, она лишилась более 70% личного состава, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник.Отмечается, что потери соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады при этом целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы более 22 тысяч человек, в том числе 479 детей, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Киев несет потериПотери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности. Он также сообщил, что американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.Представитель хакерской группы отметил, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".Около 7,2 тысячи украинских военных числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, при этом экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что их около 20 тысяч.Премьер Нидерландов прибыл в КиевПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник прибыл с визитом в Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским, а также посетил город Ирпень, обсуждался вопрос восстановления инфраструктуры.Зеленский заявил Рютте что Нидерланды активно вооружают Украину, при этом последнюю договоренность по поставкам и военной помощи предпочел не разглашать. Он отметил, что с премьер-министром Нидерландов на этот раз также обсуждался вопрос поставки артиллерии.Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что на Украине начался процесс официальной сдачи территории Польше.Заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки не будут мстить Украине за Волынскую резню, продиктовано нынешней конъюнктурой, отношение польского народа к этим событиям останется крайне негативным, заявил РИА Новости в понедельник научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801782674.html

https://ria.ru/20220711/erdogan-1801793658.html

https://ria.ru/20220711/referendum-1801796701.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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