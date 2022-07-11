https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801754113.html

Россиян объединяет понимание необходимости спецоперации, заявила Матвиенко

Россиян объединяет понимание необходимости спецоперации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.07.2022

Россиян объединяет понимание необходимости спецоперации, заявила Матвиенко

Россиян в эти дни объединяет понимание необходимости завершения специальной военной операции на Украине с достижением тех целей, которые были поставлены... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:41

2022-07-11T16:41

2022-07-11T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

совет федерации рф

валентина матвиенко

ситуация в днр и лнр

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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Россиян в эти дни объединяет понимание необходимости завершения специальной военной операции на Украине с достижением тех целей, которые были поставлены президентом РФ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В ходе совещания с руководством Дагестана спикер отметила, что уроженцы республики участвуют в спецоперации, "спасают мирных граждан Донбасса от фашистского, украинского националистического режима". По ее словам, все регионы, все национальности нашей страны понимают важность сохранения независимости, суверенитета России, чтобы мы были уверены, что будем жить в мирной, безопасной стране.Говоря о ситуации вокруг Украины и спецоперации РФ, она подчеркнула, что "это был единственно возможный выход в тех условиях, которые создал коллективный Запад". "Всех нас в эти дни объединяет понимание необходимости завершения этой операции, достижения тех целей, которых были поставлены Верховным Главнокомандующим", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, совет федерации рф, валентина матвиенко, ситуация в днр и лнр