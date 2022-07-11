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Россиян объединяет понимание необходимости спецоперации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801754113.html
Россиян объединяет понимание необходимости спецоперации, заявила Матвиенко
Россиян объединяет понимание необходимости спецоперации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.07.2022
Россиян объединяет понимание необходимости спецоперации, заявила Матвиенко
Россиян в эти дни объединяет понимание необходимости завершения специальной военной операции на Украине с достижением тех целей, которые были поставлены... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:41
2022-07-11T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
совет федерации рф
валентина матвиенко
ситуация в днр и лнр
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Россиян в эти дни объединяет понимание необходимости завершения специальной военной операции на Украине с достижением тех целей, которые были поставлены президентом РФ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В ходе совещания с руководством Дагестана спикер отметила, что уроженцы республики участвуют в спецоперации, "спасают мирных граждан Донбасса от фашистского, украинского националистического режима". По ее словам, все регионы, все национальности нашей страны понимают важность сохранения независимости, суверенитета России, чтобы мы были уверены, что будем жить в мирной, безопасной стране.Говоря о ситуации вокруг Украины и спецоперации РФ, она подчеркнула, что "это был единственно возможный выход в тех условиях, которые создал коллективный Запад". "Всех нас в эти дни объединяет понимание необходимости завершения этой операции, достижения тех целей, которых были поставлены Верховным Главнокомандующим", - сказала парламентарий.
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в мире, россия, украина, совет федерации рф, валентина матвиенко, ситуация в днр и лнр
16:41 11.07.2022 (обновлено: 16:42 11.07.2022)
 
Россиян объединяет понимание необходимости спецоперации, заявила Матвиенко

Матвиенко: россиян объединяет понимание необходимости достижения целей спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Россиян в эти дни объединяет понимание необходимости завершения специальной военной операции на Украине с достижением тех целей, которые были поставлены президентом РФ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе совещания с руководством Дагестана спикер отметила, что уроженцы республики участвуют в спецоперации, "спасают мирных граждан Донбасса от фашистского, украинского националистического режима". По ее словам, все регионы, все национальности нашей страны понимают важность сохранения независимости, суверенитета России, чтобы мы были уверены, что будем жить в мирной, безопасной стране.
Говоря о ситуации вокруг Украины и спецоперации РФ, она подчеркнула, что "это был единственно возможный выход в тех условиях, которые создал коллективный Запад". "Всех нас в эти дни объединяет понимание необходимости завершения этой операции, достижения тех целей, которых были поставлены Верховным Главнокомандующим", - сказала парламентарий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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