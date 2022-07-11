https://ria.ru/20220711/sovfed-1801790724.html

Матвиенко пока не видит необходимости во внеочередном заседании Совфеда

Матвиенко пока не видит необходимости во внеочередном заседании Совфеда - РИА Новости, 11.07.2022

Матвиенко пока не видит необходимости во внеочередном заседании Совфеда

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит в рассматриваемых Госдумой вопросах те, которые относятся к компетенции СФ. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:47

2022-07-11T18:47

2022-07-11T18:52

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит в рассматриваемых Госдумой вопросах те, которые относятся к компетенции СФ.Госдума приняла решение провести заседание 15 июля."Пока я не вижу вопросов, которые относятся к компетенции Совфеда", - сказала она журналистам.Спикер Совфеда предложила "не гадать на кофейной гуще" и дождаться пленарного заседания 15 июля. Она подчеркнула, что СФ при необходимости может собраться в любой момент, если в этом будет нужда. Комментируя предстоящее заседание ГД она отметила, "если, как я предполагаю, там не будет вопросов, относящихся к нашей компетенции, мы собираться не будем".

https://ria.ru/20220708/dvizhenie-1801253899.html

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политика, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, госдума рф, россия