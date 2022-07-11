https://ria.ru/20220711/sovfed-1801645521.html
Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля
Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля - РИА Новости, 11.07.2022
Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля
Совет Федерации может собраться на внеплановое заседание в один день с Госдумой, 15 июля, чтобы рассмотреть принятые ею законы, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:07
2022-07-11T11:07
2022-07-11T11:07
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет Федерации может собраться на внеплановое заседание в один день с Госдумой, 15 июля, чтобы рассмотреть принятые ею законы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко."Не исключено, что можем в тот же день", - сказал он.По словам Тимченко, сенаторы соберутся на заседание в очном режиме. "Регламент Совета Федерации не предусматривает других форм заседаний", - уточнил он.Совет Госдумы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседания палаты 15 числа, ранее сообщил Telegram-канал Госдумы. Палата может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, экстраординарного ждать не стоит, говорили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.
https://ria.ru/20220710/gosduma-1801581647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, госдума рф, россия
Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля
Сенатор Тимченко: Совфед может собраться на внеочередное заседание в один день с Госдумой