https://ria.ru/20220711/sovfed-1801645521.html

Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля

Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля - РИА Новости, 11.07.2022

Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля

Совет Федерации может собраться на внеплановое заседание в один день с Госдумой, 15 июля, чтобы рассмотреть принятые ею законы, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:07

2022-07-11T11:07

2022-07-11T11:07

политика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет Федерации может собраться на внеплановое заседание в один день с Госдумой, 15 июля, чтобы рассмотреть принятые ею законы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко."Не исключено, что можем в тот же день", - сказал он.По словам Тимченко, сенаторы соберутся на заседание в очном режиме. "Регламент Совета Федерации не предусматривает других форм заседаний", - уточнил он.Совет Госдумы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседания палаты 15 числа, ранее сообщил Telegram-канал Госдумы. Палата может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, экстраординарного ждать не стоит, говорили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.

https://ria.ru/20220710/gosduma-1801581647.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, совет федерации рф, госдума рф, россия