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Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля - РИА Новости, 11.07.2022
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Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля
Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля - РИА Новости, 11.07.2022
Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля
Совет Федерации может собраться на внеплановое заседание в один день с Госдумой, 15 июля, чтобы рассмотреть принятые ею законы, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:07
2022-07-11T11:07
политика
совет федерации рф
госдума рф
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет Федерации может собраться на внеплановое заседание в один день с Госдумой, 15 июля, чтобы рассмотреть принятые ею законы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко."Не исключено, что можем в тот же день", - сказал он.По словам Тимченко, сенаторы соберутся на заседание в очном режиме. "Регламент Совета Федерации не предусматривает других форм заседаний", - уточнил он.Совет Госдумы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседания палаты 15 числа, ранее сообщил Telegram-канал Госдумы. Палата может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, экстраординарного ждать не стоит, говорили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.
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политика, совет федерации рф, госдума рф, россия
11:07 11.07.2022
 
Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля

Сенатор Тимченко: Совфед может собраться на внеочередное заседание в один день с Госдумой

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет Федерации может собраться на внеплановое заседание в один день с Госдумой, 15 июля, чтобы рассмотреть принятые ею законы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Не исключено, что можем в тот же день", - сказал он.
По словам Тимченко, сенаторы соберутся на заседание в очном режиме. "Регламент Совета Федерации не предусматривает других форм заседаний", - уточнил он.
Совет Госдумы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседания палаты 15 числа, ранее сообщил Telegram-канал Госдумы. Палата может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, экстраординарного ждать не стоит, говорили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.
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