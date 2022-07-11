https://ria.ru/20220711/sochi-1801654807.html

Полиция устанавливает обстоятельства очередной драки на пляже в Сочи

Полиция устанавливает обстоятельства очередной драки на пляже в Сочи - РИА Новости, 11.07.2022

Полиция устанавливает обстоятельства очередной драки на пляже в Сочи

Полиция проверяет информацию о драке на пляже Адлерского района Сочи, устанавливаются личности участников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД России по... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:37

2022-07-11T11:37

2022-07-11T11:37

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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о драке на пляже Адлерского района Сочи, устанавливаются личности участников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю.В соцсетях появилось видео, как толпа мужчин на пляже в Сочи устроила потасовку. На видео один мужчина бьет другого палкой, в ответ оппонент кидает в него камни. По словам пользователей, драка произошла между отдыхающими на пляже."В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками ГУМВД России по Краснодарскому краю была выявлена видеозапись конфликта на одном из пляжей Адлерского района города Сочи… В настоящее время устанавливаются участники, выясняются причины и обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что заявлений от пострадавших и очевидцев не поступало.Ранее сообщалось, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями. Позже Адлерский районный суд арестовал троих участников конфликта, четвёртый находится в поиске. Избитым оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, Гораев пытался незаконно торговать фруктами, информировала мэрия.

https://ria.ru/20220705/sochi-1800337379.html

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