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Полиция устанавливает обстоятельства очередной драки на пляже в Сочи - РИА Новости, 11.07.2022
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Туризм
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Полиция устанавливает обстоятельства очередной драки на пляже в Сочи
Полиция устанавливает обстоятельства очередной драки на пляже в Сочи - РИА Новости, 11.07.2022
Полиция устанавливает обстоятельства очередной драки на пляже в Сочи
Полиция проверяет информацию о драке на пляже Адлерского района Сочи, устанавливаются личности участников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД России по... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:37
2022-07-11T11:37
туризм
происшествия
новости - туризм
сочи
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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о драке на пляже Адлерского района Сочи, устанавливаются личности участников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю.В соцсетях появилось видео, как толпа мужчин на пляже в Сочи устроила потасовку. На видео один мужчина бьет другого палкой, в ответ оппонент кидает в него камни. По словам пользователей, драка произошла между отдыхающими на пляже."В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками ГУМВД России по Краснодарскому краю была выявлена видеозапись конфликта на одном из пляжей Адлерского района города Сочи… В настоящее время устанавливаются участники, выясняются причины и обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что заявлений от пострадавших и очевидцев не поступало.Ранее сообщалось, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями. Позже Адлерский районный суд арестовал троих участников конфликта, четвёртый находится в поиске. Избитым оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, Гораев пытался незаконно торговать фруктами, информировала мэрия.
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происшествия, новости - туризм, сочи, туризм
11:37 11.07.2022
 
Полиция устанавливает обстоятельства очередной драки на пляже в Сочи

Полиция проверяет информацию о драке на пляже Адлерского района Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о драке на пляже Адлерского района Сочи, устанавливаются личности участников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилось видео, как толпа мужчин на пляже в Сочи устроила потасовку. На видео один мужчина бьет другого палкой, в ответ оппонент кидает в него камни. По словам пользователей, драка произошла между отдыхающими на пляже.
"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками ГУМВД России по Краснодарскому краю была выявлена видеозапись конфликта на одном из пляжей Адлерского района города Сочи… В настоящее время устанавливаются участники, выясняются причины и обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что заявлений от пострадавших и очевидцев не поступало.
Ранее сообщалось, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями. Позже Адлерский районный суд арестовал троих участников конфликта, четвёртый находится в поиске. Избитым оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, Гораев пытался незаконно торговать фруктами, информировала мэрия.
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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