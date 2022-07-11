https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801661056.html

Послания президента Шри-Ланки будут передавать через спикера парламента

Послания президента Шри-Ланки будут передавать через спикера парламента - РИА Новости, 11.07.2022

Послания президента Шри-Ланки будут передавать через спикера парламента

Объявивший о своем уходе в отставку с 13 июля президент Шри Ланки Готабая Раджапакса будет в оставшиеся дни общаться с публикой и СМИ только через спикера... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:00

2022-07-11T12:00

2022-07-11T12:00

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Объявивший о своем уходе в отставку с 13 июля президент Шри Ланки Готабая Раджапакса будет в оставшиеся дни общаться с публикой и СМИ только через спикера парламента страны Махинду Япу Абейвардену, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на офис президента."Президент Готабая Раджапакса будет общаться только через спикера", - говорится в распространенном заявлении президентского офиса, текст которого цитирует газета.Офис президента также объявил, что заявления, сделанные спикером, должны теперь рассматриваться как официальные заявления президента, сообщает издание.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка