Рейтинг@Mail.ru
Послания президента Шри-Ланки будут передавать через спикера парламента - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801661056.html
Послания президента Шри-Ланки будут передавать через спикера парламента
Послания президента Шри-Ланки будут передавать через спикера парламента - РИА Новости, 11.07.2022
Послания президента Шри-Ланки будут передавать через спикера парламента
Объявивший о своем уходе в отставку с 13 июля президент Шри Ланки Готабая Раджапакса будет в оставшиеся дни общаться с публикой и СМИ только через спикера... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:00
2022-07-11T12:00
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801458060_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d3f24550ad25e7e6aba31a5268b013df.jpg
БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Объявивший о своем уходе в отставку с 13 июля президент Шри Ланки Готабая Раджапакса будет в оставшиеся дни общаться с публикой и СМИ только через спикера парламента страны Махинду Япу Абейвардену, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на офис президента."Президент Готабая Раджапакса будет общаться только через спикера", - говорится в распространенном заявлении президентского офиса, текст которого цитирует газета.Офис президента также объявил, что заявления, сделанные спикером, должны теперь рассматриваться как официальные заявления президента, сообщает издание.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801653959.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801458060_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4cba329abe92497dadc9ebbee647592f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, готабая раджапакса, шри-ланка
12:00 11.07.2022
 
Послания президента Шри-Ланки будут передавать через спикера парламента

Президент Шри-Ланки Раджапакса будет общаться с публикой только через спикера парламента

© AP Photo / Pool/Andy BuchananПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Объявивший о своем уходе в отставку с 13 июля президент Шри Ланки Готабая Раджапакса будет в оставшиеся дни общаться с публикой и СМИ только через спикера парламента страны Махинду Япу Абейвардену, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на офис президента.
"Президент Готабая Раджапакса будет общаться только через спикера", - говорится в распространенном заявлении президентского офиса, текст которого цитирует газета.
Офис президента также объявил, что заявления, сделанные спикером, должны теперь рассматриваться как официальные заявления президента, сообщает издание.
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 11:30
Правительство Шри-Ланки назвало условие ухода в отставку
 
В миреГотабая РаджапаксаШри-Ланка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала