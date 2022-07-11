Послания президента Шри-Ланки будут передавать через спикера парламента
Президент Шри-Ланки Раджапакса будет общаться с публикой только через спикера парламента
© AP Photo / Pool/Andy BuchananПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Объявивший о своем уходе в отставку с 13 июля президент Шри Ланки Готабая Раджапакса будет в оставшиеся дни общаться с публикой и СМИ только через спикера парламента страны Махинду Япу Абейвардену, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на офис президента.
"Президент Готабая Раджапакса будет общаться только через спикера", - говорится в распространенном заявлении президентского офиса, текст которого цитирует газета.
Офис президента также объявил, что заявления, сделанные спикером, должны теперь рассматриваться как официальные заявления президента, сообщает издание.
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.