https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801682696.html

В Северодонецке стартовала перепись населения

В Северодонецке стартовала перепись населения - РИА Новости, 11.07.2022

В Северодонецке стартовала перепись населения

Перепись населения началась в освобожденном Северодонецке в Луганской Народной Республике, по предварительным данным, в городе остаются 10 тысяч человек,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:00

2022-07-11T13:00

2022-07-11T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

северодонецк

россия

ситуация в днр и лнр

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 июл - РИА Новости. Перепись населения началась в освобожденном Северодонецке в Луганской Народной Республике, по предварительным данным, в городе остаются 10 тысяч человек, рассказал РИА Новости советник главы администрации города Марк Воржев.В конце мая в ЛНР заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того, как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили. В воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством ЛНР, начала оценку разрушений инфраструктуры Северодонецка."Сейчас идет перепись населения, но, по предварительным данным, в районе 10 тысяч человек", - рассказал Воржев. Он уточнил, что ежедневно в город возвращаются люди, поэтому об итоговой цифре говорить еще рано.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.

луганская народная республика

северодонецк

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, ситуация в днр и лнр