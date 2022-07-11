https://ria.ru/20220711/putin-1801756212.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.07.2022

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:46

2022-07-11T16:46

2022-07-11T16:56

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорт зерна, сообщает пресс-служба Кремля."Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220711/sdacha-1801756025.html

россия

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция