https://ria.ru/20220711/putin-1801756212.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.07.2022
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:46
2022-07-11T16:46
2022-07-11T16:56
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорт зерна, сообщает пресс-служба Кремля."Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220711/sdacha-1801756025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
16:46 11.07.2022 (обновлено: 16:56 11.07.2022)
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе экспорт зерна