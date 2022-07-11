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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.07.2022
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.07.2022
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:46
2022-07-11T16:56
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорт зерна, сообщает пресс-служба Кремля."Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки", - говорится в сообщении.
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
16:46 11.07.2022 (обновлено: 16:56 11.07.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе экспорт зерна

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорт зерна, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки", - говорится в сообщении.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады
 
В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурция
 
 
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