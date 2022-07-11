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Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне - РИА Новости, 11.07.2022
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Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне
Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне - РИА Новости, 11.07.2022
Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне
Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:45
2022-07-11T17:45
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес", — отметили там.В частности, стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе речь шла о координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых.Помимо этого, лидеры двух стран обсудили экономическое сотрудничество, наращивание торговли, использование национальных валют в расчетах и поставки энергоносителей. "При обсуждении тематики сирийского урегулирования акцентирована важность трехсторонней — с участием иранских партнеров — совместной работы в рамках Астанинского процесса", — говорится в сообщении.Кроме того, российский лидер поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220711/nato-1801638676.html
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия
16:45 11.07.2022 (обновлено: 17:45 11.07.2022)
 
Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне

В Кремле анонсировали переговоры президентов Путина и Эрдогана в ближайшее время

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес", — отметили там.
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В частности, стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе речь шла о координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых.
Помимо этого, лидеры двух стран обсудили экономическое сотрудничество, наращивание торговли, использование национальных валют в расчетах и поставки энергоносителей.
"При обсуждении тематики сирийского урегулирования акцентирована важность трехсторонней — с участием иранских партнеров — совместной работы в рамках Астанинского процесса", — говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
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