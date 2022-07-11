https://ria.ru/20220711/putin-1801755666.html

Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне

Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне - РИА Новости, 11.07.2022

Россия и Турция проведут переговоры на высшем уровне

Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:45

2022-07-11T16:45

2022-07-11T17:45

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес", — отметили там.В частности, стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе речь шла о координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых.Помимо этого, лидеры двух стран обсудили экономическое сотрудничество, наращивание торговли, использование национальных валют в расчетах и поставки энергоносителей. "При обсуждении тематики сирийского урегулирования акцентирована важность трехсторонней — с участием иранских партнеров — совместной работы в рамках Астанинского процесса", — говорится в сообщении.Кроме того, российский лидер поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220711/nato-1801638676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия