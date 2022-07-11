Рейтинг@Mail.ru
"Они нам враги": поляков разозлило обещание президента не мстить украинцам - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/polyaki-1801753300.html
"Они нам враги": поляков разозлило обещание президента не мстить украинцам
"Они нам враги": поляков разозлило обещание президента не мстить украинцам - РИА Новости, 11.07.2022
"Они нам враги": поляков разозлило обещание президента не мстить украинцам
Читатели издания Interia обрушились на украинцев после речи президента Польши Анджея Дуды во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:36
2022-07-11T18:57
в мире
польша
украина
варшава
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
верховная рада украины
волынская резня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_7f035e9b45a084ad8125136f60a3f126.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Читатели издания Interia обрушились на украинцев после речи президента Польши Анджея Дуды во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни.Глава государства среди прочего заявил, что обе стороны должны признать факт геноцида. При этом он подчеркнул, что поляки не собираются мстить украинцам за случившееся. Дуда также отметил, что сегодня его страна принимает беженцев, хотя жители помнят о резне.Многие читатели сочли такие высказывания польского лидера слишком мягкими и призвали не рассчитывать на то, что соседняя страна когда-либо признает факт преступлений."Украинцы нас никогда не любили и сейчас тоже не любят. Как только все потихоньку уладится, тут еще памятники Бандере и ему подобным поставят", — считает stary."Пока на Украине стоят памятники Бандере и Шухевичу, пока их именами называют школы, площади и улицы, Польше придется иметь дело с враждебной страной", — отметила Katarzyna Z."Их отношение к полякам и другим народам не изменилось. В 2017 году они сделали свой язык единственным для изучения в школах, несмотря на то, что там живут словаки, венгры, поляки, белорусы, русские и прочие народы. И с таким подходом они хотят присоединиться к Европейскому союзу. Не буду даже упоминать об уважении к местам захоронения поляков", — написал POLAK."Почему посол Украины даже не возложил цветы? Ведь мы им так помогаем, а они даже такого символического жеста не сделали?" — задался вопросом Tt."А Дуда, часом, не извинился перед украинцами за то, что, как утверждает посол Мельник, "их спровоцировали поляки"?" — возмутился Ciekawe."Где же толпы людей с польскими флагами, плачущие и просящие прощения?!" — поинтересовался Polak."Не должен ли Зеленский предстать перед камерами с извинениями в такой день, ведь у него привычка снимать "видео" практически ежедневно?" — подытожили читатели.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери Киев оценивает в десять-двадцать тысяч человек. Верховная рада также приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html
https://ria.ru/20220706/melnik-1800633984.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/prava-1801054158.html
https://ria.ru/20220709/polyaki-1801388023.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_188:0:2119:1448_1920x0_80_0_0_217af0549190d126955db30041193434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, варшава, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, верховная рада украины, волынская резня, анджей дуда
16:36 11.07.2022 (обновлено: 18:57 11.07.2022)
 
"Они нам враги": поляков разозлило обещание президента не мстить украинцам

Читатели Interia назвали Украину врагом после речи президента Польши о Волынской резне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Читатели издания Interia обрушились на украинцев после речи президента Польши Анджея Дуды во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни.
Глава государства среди прочего заявил, что обе стороны должны признать факт геноцида. При этом он подчеркнул, что поляки не собираются мстить украинцам за случившееся. Дуда также отметил, что сегодня его страна принимает беженцев, хотя жители помнят о резне.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 06:35
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
Многие читатели сочли такие высказывания польского лидера слишком мягкими и призвали не рассчитывать на то, что соседняя страна когда-либо признает факт преступлений.
"Украинцы нас никогда не любили и сейчас тоже не любят. Как только все потихоньку уладится, тут еще памятники Бандере и ему подобным поставят", — считает stary.
"Пока на Украине стоят памятники Бандере и Шухевичу, пока их именами называют школы, площади и улицы, Польше придется иметь дело с враждебной страной", — отметила Katarzyna Z.
"Их отношение к полякам и другим народам не изменилось. В 2017 году они сделали свой язык единственным для изучения в школах, несмотря на то, что там живут словаки, венгры, поляки, белорусы, русские и прочие народы. И с таким подходом они хотят присоединиться к Европейскому союзу. Не буду даже упоминать об уважении к местам захоронения поляков", — написал POLAK.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 11:58
Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Берлине
"Почему посол Украины даже не возложил цветы? Ведь мы им так помогаем, а они даже такого символического жеста не сделали?" — задался вопросом Tt.
"А Дуда, часом, не извинился перед украинцами за то, что, как утверждает посол Мельник, "их спровоцировали поляки"?" — возмутился Ciekawe.
"Где же толпы людей с польскими флагами, плачущие и просящие прощения?!" — поинтересовался Polak.
"Не должен ли Зеленский предстать перед камерами с извинениями в такой день, ведь у него привычка снимать "видео" практически ежедневно?" — подытожили читатели.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 19:42В мире
В Польше призвали не предоставлять беженцам с Украины избирательные права
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств.
Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери Киев оценивает в десять-двадцать тысяч человек. Верховная рада также приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Фанаты ФК Погонь из польского Щецина вывесили баннер с лозунгом Волынь 1943. Помним! во время матча Лиги конференций УЕФА - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 11:33
Поляки устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций УЕФА
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистовВерховная Рада УкраиныВолынская резняАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала