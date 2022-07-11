https://ria.ru/20220711/polyaki-1801753300.html

"Они нам враги": поляков разозлило обещание президента не мстить украинцам

"Они нам враги": поляков разозлило обещание президента не мстить украинцам - РИА Новости, 11.07.2022

"Они нам враги": поляков разозлило обещание президента не мстить украинцам

Читатели издания Interia обрушились на украинцев после речи президента Польши Анджея Дуды во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:36

2022-07-11T16:36

2022-07-11T18:57

в мире

польша

украина

варшава

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

верховная рада украины

волынская резня

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Читатели издания Interia обрушились на украинцев после речи президента Польши Анджея Дуды во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни.Глава государства среди прочего заявил, что обе стороны должны признать факт геноцида. При этом он подчеркнул, что поляки не собираются мстить украинцам за случившееся. Дуда также отметил, что сегодня его страна принимает беженцев, хотя жители помнят о резне.Многие читатели сочли такие высказывания польского лидера слишком мягкими и призвали не рассчитывать на то, что соседняя страна когда-либо признает факт преступлений."Украинцы нас никогда не любили и сейчас тоже не любят. Как только все потихоньку уладится, тут еще памятники Бандере и ему подобным поставят", — считает stary."Пока на Украине стоят памятники Бандере и Шухевичу, пока их именами называют школы, площади и улицы, Польше придется иметь дело с враждебной страной", — отметила Katarzyna Z."Их отношение к полякам и другим народам не изменилось. В 2017 году они сделали свой язык единственным для изучения в школах, несмотря на то, что там живут словаки, венгры, поляки, белорусы, русские и прочие народы. И с таким подходом они хотят присоединиться к Европейскому союзу. Не буду даже упоминать об уважении к местам захоронения поляков", — написал POLAK."Почему посол Украины даже не возложил цветы? Ведь мы им так помогаем, а они даже такого символического жеста не сделали?" — задался вопросом Tt."А Дуда, часом, не извинился перед украинцами за то, что, как утверждает посол Мельник, "их спровоцировали поляки"?" — возмутился Ciekawe."Где же толпы людей с польскими флагами, плачущие и просящие прощения?!" — поинтересовался Polak."Не должен ли Зеленский предстать перед камерами с извинениями в такой день, ведь у него привычка снимать "видео" практически ежедневно?" — подытожили читатели.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери Киев оценивает в десять-двадцать тысяч человек. Верховная рада также приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html

https://ria.ru/20220706/melnik-1800633984.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/prava-1801054158.html

https://ria.ru/20220709/polyaki-1801388023.html

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

в мире, польша, украина, варшава, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, верховная рада украины, волынская резня, анджей дуда