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В лагерях ХМАО-Югры отдохнут порядка 300 детей из Макеевки в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220711/otdykh-1801747344.html
В лагерях ХМАО-Югры отдохнут порядка 300 детей из Макеевки в ДНР
В лагерях ХМАО-Югры отдохнут порядка 300 детей из Макеевки в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
В лагерях ХМАО-Югры отдохнут порядка 300 детей из Макеевки в ДНР
Порядка 300 детей из города Макеевка Донецкой Народной Республики приедут на отдых в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, сообщила журналистам директор... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:19
2022-07-11T16:19
ханты-мансийский автономный округ
макеевка
мариуполь
ситуация в днр и лнр
наталья комарова
донецкая народная республика
донбасс
ханты-мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Порядка 300 детей из города Макеевка Донецкой Народной Республики приедут на отдых в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, сообщила журналистам директор департамента социального развития региона Тереза Пономарева.По ее словам, на протяжении всего периода при круглосуточной заботе профессиональных команд дети пройдут курс социальной реабилитации, предусматривающий сбалансированное питание по возрастам, психологическую диагностику и коррекцию, занятия по лечебной и адаптивной физической культуре, индивидуальное социальное сопровождение. Также для каждого ребенка психологи построят индивидуальную программу, чтобы они вернулись домой полностью восстановленными."Мы очень хотим, чтобы отдых в Югре детям запомнился, понравился. Оздоровительные мероприятия будут включать в себя и массовые, и индивидуальные мероприятия. Все будет зависеть от увлечений ребенка, где он захочет себя проявить. Но мы покажем все, что могут делать наши дети. Будем их учить (играть) на музыкальных инструментах. Программа расписана пошагово в течение всего дня", - отметила Пономарева.В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20220628/deti-1798855860.html
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макеевка, мариуполь, ситуация в днр и лнр, наталья комарова, донецкая народная республика, донбасс, ханты-мансийск, сургут, дети, общество
16:19 11.07.2022
 
В лагерях ХМАО-Югры отдохнут порядка 300 детей из Макеевки в ДНР

В лагерях ХМАО-Югры отдохнут порядка 300 детей из Макеевки в Донецкой Народной Республике

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Порядка 300 детей из города Макеевка Донецкой Народной Республики приедут на отдых в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, сообщила журналистам директор департамента социального развития региона Тереза Пономарева.

"Мы ждем из Макеевки детей, 300 человек к нам приедут на отдых, оздоровление, реабилитацию… Дети будут размещаться в учреждениях социального обслуживания в Ханты-Мансийске и Сургуте и в двух оздоровительных лагерях - в Кондинском и Советском районах. Смена - 21 день, она будет рассчитана на различные мероприятия художественной направленности", - сказала Пономарева.

По ее словам, на протяжении всего периода при круглосуточной заботе профессиональных команд дети пройдут курс социальной реабилитации, предусматривающий сбалансированное питание по возрастам, психологическую диагностику и коррекцию, занятия по лечебной и адаптивной физической культуре, индивидуальное социальное сопровождение. Также для каждого ребенка психологи построят индивидуальную программу, чтобы они вернулись домой полностью восстановленными.
"Мы очень хотим, чтобы отдых в Югре детям запомнился, понравился. Оздоровительные мероприятия будут включать в себя и массовые, и индивидуальные мероприятия. Все будет зависеть от увлечений ребенка, где он захочет себя проявить. Но мы покажем все, что могут делать наши дети. Будем их учить (играть) на музыкальных инструментах. Программа расписана пошагово в течение всего дня", - отметила Пономарева.
В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругМакеевкаМариупольСитуация в ДНР и ЛНРНаталья КомароваДонецкая Народная РеспубликаДонбассХанты-МансийскСургутДетиОбщество
 
 
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