https://ria.ru/20220711/napadenie-1801663815.html

Убийца Абэ начал готовить нападение с прошлого года, сообщают СМИ

Убийца Абэ начал готовить нападение с прошлого года, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.07.2022

Убийца Абэ начал готовить нападение с прошлого года, сообщают СМИ

Застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами начал планировать убийство политика с осени прошлого года, передает телеканал... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:06

2022-07-11T12:06

2022-07-11T12:06

в мире

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

япония

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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами начал планировать убийство политика с осени прошлого года, передает телеканал Kansai TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.В ходе допроса в прокуратуре мужчина признался, что начал готовиться к преступлению еще с прошлого года, "примерно с осени".Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления.Согласно последним данным, преступник прибыл примерно за полтора часа до запланированного появления Абэ. В ходе нападения Ямагами использовал самодельное огнестрельное оружие, состоящее из скрепленных изолентой двух металлических трубок, внутри которых был помещен порох и капсулы, в каждой из которой были по шесть пуль.Способ изготовления, по словам арестованного, он нашел в интернете. Там же он заказал и порох для изготовления оружия. Кроме этого, по материалам следствия, Ямагами несколько раз ездил стрелять из самодельного оружия в горы, чтобы попрактиковаться.В день рокового нападения преступник произвел два выстрела, находясь за спиной Синдзо Абэ с расстояния 7 и 5 метров. Политика доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Синдзо Абэ было 67 лет. В понедельник состоится церемония прощания. Похороны запланированы на вторник, 12 июля.

https://ria.ru/20220710/oruzhie-1801520795.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, япония