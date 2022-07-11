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Убийца Абэ начал готовить нападение с прошлого года, сообщают СМИ
Убийца Абэ начал готовить нападение с прошлого года, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.07.2022
Убийца Абэ начал готовить нападение с прошлого года, сообщают СМИ
Застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами начал планировать убийство политика с осени прошлого года, передает телеканал... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:06
2022-07-11T12:06
2022-07-11T12:06
в мире
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
синдзо абэ
япония
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами начал планировать убийство политика с осени прошлого года, передает телеканал Kansai TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.В ходе допроса в прокуратуре мужчина признался, что начал готовиться к преступлению еще с прошлого года, "примерно с осени".Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления.Согласно последним данным, преступник прибыл примерно за полтора часа до запланированного появления Абэ. В ходе нападения Ямагами использовал самодельное огнестрельное оружие, состоящее из скрепленных изолентой двух металлических трубок, внутри которых был помещен порох и капсулы, в каждой из которой были по шесть пуль.Способ изготовления, по словам арестованного, он нашел в интернете. Там же он заказал и порох для изготовления оружия. Кроме этого, по материалам следствия, Ямагами несколько раз ездил стрелять из самодельного оружия в горы, чтобы попрактиковаться.В день рокового нападения преступник произвел два выстрела, находясь за спиной Синдзо Абэ с расстояния 7 и 5 метров. Политика доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Синдзо Абэ было 67 лет. В понедельник состоится церемония прощания. Похороны запланированы на вторник, 12 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, япония
Убийца Абэ начал готовить нападение с прошлого года, сообщают СМИ
Kansai TV: застреливший экс-премьера Японии Абэ мужчина готовил нападение с прошлого года
ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами начал планировать убийство политика с осени прошлого года, передает телеканал Kansai TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В ходе допроса в прокуратуре мужчина признался, что начал готовиться к преступлению еще с прошлого года, "примерно с осени".
Нападение на Синдзо Абэ
было совершено 8 июля в японском городе Нара
во время его уличного выступления.
Согласно последним данным, преступник прибыл примерно за полтора часа до запланированного появления Абэ. В ходе нападения Ямагами использовал самодельное огнестрельное оружие, состоящее из скрепленных изолентой двух металлических трубок, внутри которых был помещен порох и капсулы, в каждой из которой были по шесть пуль.
Способ изготовления, по словам арестованного, он нашел в интернете. Там же он заказал и порох для изготовления оружия. Кроме этого, по материалам следствия, Ямагами несколько раз ездил стрелять из самодельного оружия в горы, чтобы попрактиковаться.
В день рокового нападения преступник произвел два выстрела, находясь за спиной Синдзо Абэ с расстояния 7 и 5 метров. Политика доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Синдзо Абэ было 67 лет. В понедельник состоится церемония прощания. Похороны запланированы на вторник, 12 июля.