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Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за состояние ФАПов - РИА Новости, 11.07.2022
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Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за состояние ФАПов
Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за состояние ФАПов - РИА Новости, 11.07.2022
Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за состояние ФАПов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минздрава Дагестана Татьяну Беляеву за низкую оснащенность оборудованием фельдшерско-акушерских РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:55
2022-07-11T17:55
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минздрава Дагестана Татьяну Беляеву за низкую оснащенность оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов.Ранее по телевидению был показан сюжет, в котором фельдшеры республики рассказывали о том, что ФАПы не оснащены оборудованием, и даже воду им приходится носить ведрами."Вы же не могли об этом не знать. Почему меры не приняли?" - сказала парламентарий, обращаясь к руководителю регионального ведомства."Если там ничего нет, кроме термометра, это что за показуха?" - сказала парламентарий. По ее словам, как можно отчитаться за построенный ФАП, если там не подключена вода, электричество, один термометр.Матвиенко рассказала, что сюжет на телевидении вызвал у нее беспокойство. "Почему вы не обратились в прокуратуру, следственные органы?" - поинтересовалась она, обращаясь к министру. "Ничего личного, вы, наверное, хороший доктор. Но почему такой контроль слабый, почему надо, чтобы это по телевидению показывали? Значит, контроля с вашей стороны не было", - сказала она.Спикер Совета федерации напомнила, что, по данным Минцифры, интернет был подключен к 3 тысячам ФАПов, однако не везде есть компьютеры, чтобы врач мог ими воспользоваться.Кроме того, Матвиенко поинтересовалась наличием медицинских кадров, отметив, что ФАП должен быть в каждом селении. По ее мнению, решить кадровый вопрос можно либо целевой подготовкой специалистов, либо мотивацией для медработников приезжать на село.
https://ria.ru/20220708/lechenie-1801357362.html
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко
17:55 11.07.2022
 
Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за состояние ФАПов

Спикер Совфеда Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за состояние ФАПов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минздрава Дагестана Татьяну Беляеву за низкую оснащенность оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов.
Ранее по телевидению был показан сюжет, в котором фельдшеры республики рассказывали о том, что ФАПы не оснащены оборудованием, и даже воду им приходится носить ведрами.
"Вы же не могли об этом не знать. Почему меры не приняли?" - сказала парламентарий, обращаясь к руководителю регионального ведомства.
"Если там ничего нет, кроме термометра, это что за показуха?" - сказала парламентарий. По ее словам, как можно отчитаться за построенный ФАП, если там не подключена вода, электричество, один термометр.
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Матвиенко рассказала, что сюжет на телевидении вызвал у нее беспокойство. "Почему вы не обратились в прокуратуру, следственные органы?" - поинтересовалась она, обращаясь к министру. "Ничего личного, вы, наверное, хороший доктор. Но почему такой контроль слабый, почему надо, чтобы это по телевидению показывали? Значит, контроля с вашей стороны не было", - сказала она.
Спикер Совета федерации напомнила, что, по данным Минцифры, интернет был подключен к 3 тысячам ФАПов, однако не везде есть компьютеры, чтобы врач мог ими воспользоваться.
Кроме того, Матвиенко поинтересовалась наличием медицинских кадров, отметив, что ФАП должен быть в каждом селении. По ее мнению, решить кадровый вопрос можно либо целевой подготовкой специалистов, либо мотивацией для медработников приезжать на село.
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