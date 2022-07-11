https://ria.ru/20220711/matvienko-1801777167.html

Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за состояние ФАПов

Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за состояние ФАПов - РИА Новости, 11.07.2022

Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за состояние ФАПов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минздрава Дагестана Татьяну Беляеву за низкую оснащенность оборудованием фельдшерско-акушерских РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:55

2022-07-11T17:55

2022-07-11T17:55

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минздрава Дагестана Татьяну Беляеву за низкую оснащенность оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов.Ранее по телевидению был показан сюжет, в котором фельдшеры республики рассказывали о том, что ФАПы не оснащены оборудованием, и даже воду им приходится носить ведрами."Вы же не могли об этом не знать. Почему меры не приняли?" - сказала парламентарий, обращаясь к руководителю регионального ведомства."Если там ничего нет, кроме термометра, это что за показуха?" - сказала парламентарий. По ее словам, как можно отчитаться за построенный ФАП, если там не подключена вода, электричество, один термометр.Матвиенко рассказала, что сюжет на телевидении вызвал у нее беспокойство. "Почему вы не обратились в прокуратуру, следственные органы?" - поинтересовалась она, обращаясь к министру. "Ничего личного, вы, наверное, хороший доктор. Но почему такой контроль слабый, почему надо, чтобы это по телевидению показывали? Значит, контроля с вашей стороны не было", - сказала она.Спикер Совета федерации напомнила, что, по данным Минцифры, интернет был подключен к 3 тысячам ФАПов, однако не везде есть компьютеры, чтобы врач мог ими воспользоваться.Кроме того, Матвиенко поинтересовалась наличием медицинских кадров, отметив, что ФАП должен быть в каждом селении. По ее мнению, решить кадровый вопрос можно либо целевой подготовкой специалистов, либо мотивацией для медработников приезжать на село.

https://ria.ru/20220708/lechenie-1801357362.html

https://ria.ru/20220707/meditsina-1800859640.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, совет федерации рф, валентина матвиенко