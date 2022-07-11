https://ria.ru/20220711/makeeva-1801685364.html

Муж Макеевой отобрал у нее паспорт

Муж Макеевой отобрал у нее паспорт - РИА Новости, 11.07.2022

Муж Макеевой отобрал у нее паспорт

Анастасия Макеева в социальных сетях заявила, что муж Роман Мальков забрал у нее паспорт. Оформления документов происходят под его контролем. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:14

2022-07-11T13:14

2022-07-11T13:14

шоубиз

знаменитости

анастасия макеева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Анастасия Макеева в социальных сетях заявила, что муж Роман Мальков забрал у нее паспорт. Оформления документов происходят под его контролем.Она добавила, что супруг контролирует все процессы вокруг нее.Она сообщила, что подобное положение дел ее устраивает, поэтому она расслабилась и получает удовольствие от возможности быть безответственной во многих вещах.Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, поскольку предложение мужчина сделал, когда был женат. Ради актрисы Роман ушел из семьи с четырьмя детьми.Анастасия при этом до сих пор судитсяс первым супругом Александром Саковичем.

https://ria.ru/20220506/malkova-1787164643.html

https://ria.ru/20220711/kovalchuk-1801626143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес