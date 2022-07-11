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Муж Макеевой отобрал у нее паспорт - РИА Новости, 11.07.2022
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Муж Макеевой отобрал у нее паспорт
Муж Макеевой отобрал у нее паспорт - РИА Новости, 11.07.2022
Муж Макеевой отобрал у нее паспорт
Анастасия Макеева в социальных сетях заявила, что муж Роман Мальков забрал у нее паспорт. Оформления документов происходят под его контролем. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:14
2022-07-11T13:14
шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Анастасия Макеева в социальных сетях заявила, что муж Роман Мальков забрал у нее паспорт. Оформления документов происходят под его контролем.Она добавила, что супруг контролирует все процессы вокруг нее.Она сообщила, что подобное положение дел ее устраивает, поэтому она расслабилась и получает удовольствие от возможности быть безответственной во многих вещах.Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, поскольку предложение мужчина сделал, когда был женат. Ради актрисы Роман ушел из семьи с четырьмя детьми.Анастасия при этом до сих пор судитсяс первым супругом Александром Саковичем.
https://ria.ru/20220506/malkova-1787164643.html
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знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
13:14 11.07.2022
 
Муж Макеевой отобрал у нее паспорт

Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков отобрал у нее паспорт

© РИА Новости / Алексей МайшевАктриса Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым на премьере фильма "Аманат" в киноцентре "Октябрь" в Москве
Актриса Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Анастасия Макеева в социальных сетях заявила, что муж Роман Мальков забрал у нее паспорт. Оформления документов происходят под его контролем.

"Этот голубоглазый парень как забрал мой паспорт полтора года назад, так и держит при себе. Даже в кабинете у нотариуса он выдает мои документы", – отметила актриса.

Она добавила, что супруг контролирует все процессы вокруг нее.

"Нет шансов ко мне подойти – мой муж всегда рядом. То ли это черты характера его, то ли это присущая черта всем Девам, но муж мой контролирует все процессы вокруг меня", – написала Макеева.

Она сообщила, что подобное положение дел ее устраивает, поэтому она расслабилась и получает удовольствие от возможности быть безответственной во многих вещах.
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Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, поскольку предложение мужчина сделал, когда был женат. Ради актрисы Роман ушел из семьи с четырьмя детьми.
Анастасия при этом до сих пор судитсяс первым супругом Александром Саковичем.
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