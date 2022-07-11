Муж Макеевой отобрал у нее паспорт
Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков отобрал у нее паспорт
© РИА Новости / Алексей МайшевАктриса Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым на премьере фильма "Аманат" в киноцентре "Октябрь" в Москве
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Анастасия Макеева в социальных сетях заявила, что муж Роман Мальков забрал у нее паспорт. Оформления документов происходят под его контролем.
"Этот голубоглазый парень как забрал мой паспорт полтора года назад, так и держит при себе. Даже в кабинете у нотариуса он выдает мои документы", – отметила актриса.
Она добавила, что супруг контролирует все процессы вокруг нее.
"Нет шансов ко мне подойти – мой муж всегда рядом. То ли это черты характера его, то ли это присущая черта всем Девам, но муж мой контролирует все процессы вокруг меня", – написала Макеева.
Она сообщила, что подобное положение дел ее устраивает, поэтому она расслабилась и получает удовольствие от возможности быть безответственной во многих вещах.
Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, поскольку предложение мужчина сделал, когда был женат. Ради актрисы Роман ушел из семьи с четырьмя детьми.
Анастасия при этом до сих пор судитсяс первым супругом Александром Саковичем.