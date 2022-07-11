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Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей - РИА Новости, 11.07.2022
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Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей
Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей - РИА Новости, 11.07.2022
Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей
Краснодарский краевой суд на заседании в понедельник изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:32
2022-07-11T12:40
россия
экономика
новороссийск
черное море
казахстан
нефть
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд на заседании в понедельник изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на штраф в 200 тысяч рублей, сообщил судья краевого суда на заседании.Суд в Новороссийске 5 июля постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября. КТК направил ходатайство о приостановке исполнения решения суда, поскольку такое действие может вызвать неуправляемые процессы и необратимые последствия для производства."Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей", - сказал судья.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода - 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.
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россия, экономика, новороссийск, черное море, казахстан, нефть
12:32 11.07.2022 (обновлено: 12:40 11.07.2022)
 
Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей

Суд в Краснодаре заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд на заседании в понедельник изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на штраф в 200 тысяч рублей, сообщил судья краевого суда на заседании.
Суд в Новороссийске 5 июля постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября. КТК направил ходатайство о приостановке исполнения решения суда, поскольку такое действие может вызвать неуправляемые процессы и необратимые последствия для производства.
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"Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей", - сказал судья.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода - 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.
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РоссияЭкономикаНовороссийскЧерное мореКазахстанНефть
 
 
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