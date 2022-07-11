https://ria.ru/20220711/ktk-1801672521.html

Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей

Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей - РИА Новости, 11.07.2022

Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей

Краснодарский краевой суд на заседании в понедельник изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:32

2022-07-11T12:32

2022-07-11T12:40

россия

экономика

новороссийск

черное море

казахстан

нефть

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд на заседании в понедельник изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на штраф в 200 тысяч рублей, сообщил судья краевого суда на заседании.Суд в Новороссийске 5 июля постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября. КТК направил ходатайство о приостановке исполнения решения суда, поскольку такое действие может вызвать неуправляемые процессы и необратимые последствия для производства."Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей", - сказал судья.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода - 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.

https://ria.ru/20220707/postavki-1800908024.html

https://ria.ru/20220623/razliv-1797591571.html

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новороссийск

черное море

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, новороссийск, черное море, казахстан, нефть