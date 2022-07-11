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Первая партия кормовых добавок для животных поступила из КНР в Приамурье - РИА Новости, 11.07.2022
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Первая партия кормовых добавок для животных поступила из КНР в Приамурье
Первая партия кормовых добавок для животных поступила из КНР в Приамурье - РИА Новости, 11.07.2022
Первая партия кормовых добавок для животных поступила из КНР в Приамурье
Первая партия в 70 тонн кормовых добавок для животных поступила из Китая в Приамурье, сообщило управление Россельхознадзора по региону. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:25
2022-07-11T12:29
экономика
китай
амурская область
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ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Первая партия в 70 тонн кормовых добавок для животных поступила из Китая в Приамурье, сообщило управление Россельхознадзора по региону."В Амурскую область из КНР впервые поступили кормовые добавки. Поставка состоялась через пункт пропуска "Благовещенск - Хэйхэ". Груз общим весом порядка 70 тонн доставлен в контейнере водным транспортом через реку Амур", - говорится в сообщении.Отмечается, что в составе груза витамины В, В6, Е50, сэндимет DL, холин хлорид 60, предназначенные для производства премиксов (сухих добавок, которые смешиваются между собой и добавляются в смесь в микроколичествах), кормов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе кроликов и птицы.Продукция прошла санитарный контроль в аккредитованной лаборатории ФГБУ "Амурский референтный центр Россельхознадзора". По результатам экспертиз кормовые добавки допущены на территорию области и получены адресатом.Ранее Россельхознадзор сообщал, что с 16 июня в Благовещенск начали поставлять овощи и фрукты из КНР, после длительного перерыва (международное сообщение отсутствовало более семи месяцев) в пункт пропуска "Благовещенск - Хэйхэ" прибыла баржа с 900 тоннами плодоовощной продукции. В частности, были доставлены репчатый лук, капуста, томаты, морковь, чеснок, баклажаны и кабачки, свекла, огурцы, перец, ананасы, арбузы, дыни, манго, виноград и другие. С 25 июня в Амурскую область вернулись персики и нектарины из Китая. Ограничения на их ввоз из КНР действовали с 10 августа 2019 года и были сняты Россельхознадзором с 5 марта текущего года. В первую после перерыва поставку ввезено более 18 тонн этих фруктов.Прямые импортные поставки этой категории грузов поступают в Приамурье водным транспортом - в контейнерах. Такой способ доставки используется уже второй год и зарекомендовал себя наиболее оптимальным, уточняет Россельхознадзор.
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экономика, китай, амурская область
12:25 11.07.2022 (обновлено: 12:29 11.07.2022)
 
Первая партия кормовых добавок для животных поступила из КНР в Приамурье

Первая партия в 70 тонн кормовых добавок для животных поступила из Китая в Приамурье

© Depositphotos / okieponyКомбикорм
Комбикорм - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Depositphotos / okiepony
Комбикорм. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Первая партия в 70 тонн кормовых добавок для животных поступила из Китая в Приамурье, сообщило управление Россельхознадзора по региону.
Амурскую область из КНР впервые поступили кормовые добавки. Поставка состоялась через пункт пропуска "Благовещенск - Хэйхэ". Груз общим весом порядка 70 тонн доставлен в контейнере водным транспортом через реку Амур", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в составе груза витамины В, В6, Е50, сэндимет DL, холин хлорид 60, предназначенные для производства премиксов (сухих добавок, которые смешиваются между собой и добавляются в смесь в микроколичествах), кормов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе кроликов и птицы.
Продукция прошла санитарный контроль в аккредитованной лаборатории ФГБУ "Амурский референтный центр Россельхознадзора". По результатам экспертиз кормовые добавки допущены на территорию области и получены адресатом.
Ранее Россельхознадзор сообщал, что с 16 июня в Благовещенск начали поставлять овощи и фрукты из КНР, после длительного перерыва (международное сообщение отсутствовало более семи месяцев) в пункт пропуска "Благовещенск - Хэйхэ" прибыла баржа с 900 тоннами плодоовощной продукции. В частности, были доставлены репчатый лук, капуста, томаты, морковь, чеснок, баклажаны и кабачки, свекла, огурцы, перец, ананасы, арбузы, дыни, манго, виноград и другие. С 25 июня в Амурскую область вернулись персики и нектарины из Китая. Ограничения на их ввоз из КНР действовали с 10 августа 2019 года и были сняты Россельхознадзором с 5 марта текущего года. В первую после перерыва поставку ввезено более 18 тонн этих фруктов.
Прямые импортные поставки этой категории грузов поступают в Приамурье водным транспортом - в контейнерах. Такой способ доставки используется уже второй год и зарекомендовал себя наиболее оптимальным, уточняет Россельхознадзор.
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