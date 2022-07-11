https://ria.ru/20220711/himars-1801663013.html
ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском
ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском - РИА Новости, 11.07.2022
ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском
Российские войска "Калибрами" уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:04
2022-07-11T12:04
2022-07-11T15:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792553136_44:381:1234:1050_1920x0_80_0_0_128c329c7bedbe1ec95a09de20fcb0c0.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска "Калибрами" уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", — рассказали в ведомстве.Также российские летчики уничтожили пункт управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ под Артемовском, скопления живой силы и техники противника в десяти районах, в том числе националистического формирования "Айдар" в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и припасов для них."В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники", — добавили в Минобороны.Помимо этого, высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, ликвидировано более 300 националистов.Также за минувшие сутки российские войска поразили:Су-35С российских ВКС в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25.ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО.На всех направлениях противник несет значительные потери, в частности, 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ лишилась более 70 процентов личного состава.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220711/front-1801631959.html
https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792553136_89:353:1018:1050_1920x0_80_0_0_c94de82056194424cf00572c99cf2d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
12:04 11.07.2022 (обновлено: 15:10 11.07.2022)
ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском
Минобороны сообщило об уничтожении "Калибрами" хранилища с боеприпасами для HIMARS из США
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска "Калибрами" уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области
уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине
реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", — рассказали в ведомстве.
Также российские летчики уничтожили пункт управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ под Артемовском, скопления живой силы и техники противника в десяти районах, в том числе националистического формирования "Айдар" в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и припасов для них.
"В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники", — добавили в Минобороны.
Помимо этого, высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, ликвидировано более 300 националистов.
Также за минувшие сутки российские войска поразили:
—27 пунктов управления ВСУ;
—подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах;
—156 районов скопления живой силы противника;
—три склада боеприпасов;
—ЗРК "Оса АКМ".
Су-35С российских ВКС в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25.
ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО.
На всех направлениях противник несет значительные потери, в частности, 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ лишилась более 70 процентов личного состава.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
, целью которой Владимир Путин
назвал защиту жителей Донбасса
. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР
, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху
, Мариуполь
и Святогорск
.