Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/himars-1801663013.html
ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском
ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском - РИА Новости, 11.07.2022
ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском
Российские войска "Калибрами" уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:04
2022-07-11T15:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792553136_44:381:1234:1050_1920x0_80_0_0_128c329c7bedbe1ec95a09de20fcb0c0.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска "Калибрами" уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", — рассказали в ведомстве.Также российские летчики уничтожили пункт управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ под Артемовском, скопления живой силы и техники противника в десяти районах, в том числе националистического формирования "Айдар" в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и припасов для них."В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники", — добавили в Минобороны.Помимо этого, высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, ликвидировано более 300 националистов.Также за минувшие сутки российские войска поразили:Су-35С российских ВКС в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25.ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО.На всех направлениях противник несет значительные потери, в частности, 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ лишилась более 70 процентов личного состава.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220711/front-1801631959.html
https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792553136_89:353:1018:1050_1920x0_80_0_0_c94de82056194424cf00572c99cf2d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
12:04 11.07.2022 (обновлено: 15:10 11.07.2022)
 
ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском

Минобороны сообщило об уничтожении "Калибрами" хранилища с боеприпасами для HIMARS из США

© AP Photo / Peter HaleyАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Peter Haley
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска "Калибрами" уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", — рассказали в ведомстве.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
10:20Специальная военная операция на Украине
Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась
Также российские летчики уничтожили пункт управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ под Артемовском, скопления живой силы и техники противника в десяти районах, в том числе националистического формирования "Айдар" в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и припасов для них.
"В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники", — добавили в Минобороны.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Столкнулись со страшным". Что говорят в ДНР о боях на фронте
Помимо этого, высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, ликвидировано более 300 националистов.
Также за минувшие сутки российские войска поразили:
  • 27 пунктов управления ВСУ;
  • подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах;
  • 156 районов скопления живой силы противника;
  • три склада боеприпасов;
  • ЗРК "Оса АКМ".
Су-35С российских ВКС в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25.
ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО.
На всех направлениях противник несет значительные потери, в частности, 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ лишилась более 70 процентов личного состава.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала