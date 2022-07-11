https://ria.ru/20220711/himars-1801663013.html

ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском

ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском - РИА Новости, 11.07.2022

ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском

Российские войска "Калибрами" уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:04

2022-07-11T12:04

2022-07-11T15:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска "Калибрами" уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц M777 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", — рассказали в ведомстве.Также российские летчики уничтожили пункт управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ под Артемовском, скопления живой силы и техники противника в десяти районах, в том числе националистического формирования "Айдар" в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и припасов для них."В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники", — добавили в Минобороны.Помимо этого, высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, ликвидировано более 300 националистов.Также за минувшие сутки российские войска поразили:Су-35С российских ВКС в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25.ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО.На всех направлениях противник несет значительные потери, в частности, 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ лишилась более 70 процентов личного состава.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220711/front-1801631959.html

https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины