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В Госдуме поддержали решение по российскому гражданству для жителей Украины - РИА Новости, 11.07.2022
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В Госдуме поддержали решение по российскому гражданству для жителей Украины
В Госдуме поддержали решение по российскому гражданству для жителей Украины - РИА Новости, 11.07.2022
В Госдуме поддержали решение по российскому гражданству для жителей Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев назвал упрощение получения гражданства РФ для всех жителей Украины знаковым решением, способствующим... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:32
2022-07-11T17:32
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
константин бахарев
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев назвал упрощение получения гражданства РФ для всех жителей Украины знаковым решением, способствующим восстановлению человеческих гуманитарных связей на постсоветском пространстве.Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
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россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, константин бахарев, госдума рф
17:32 11.07.2022
 
В Госдуме поддержали решение по российскому гражданству для жителей Украины

Депутат Бахарев назвал упрощение получения гражданства России для жителей Украины знаковым

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев назвал упрощение получения гражданства РФ для всех жителей Украины знаковым решением, способствующим восстановлению человеческих гуманитарных связей на постсоветском пространстве.
Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
"Это знаковое решение для восстановления человеческих гуманитарных связей на постсоветском пространстве. Пока на Украине вводят визовый режим с Россией, в самой России издается указ, который позволит восстановить огромное количество родственных связей между нашими народами. Россия в очередной раз показала себя как страна-созидатель, которая заботится о судьбах людей и их благополучии", - сказал РИА Новости Бахарев.
Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 14:34
В ЛНР насчитывается уже 284 тысячи жителей с гражданством России
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинКонстантин БахаревГосдума РФ
 
 
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