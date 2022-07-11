https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801770156.html

В Госдуме поддержали решение по российскому гражданству для жителей Украины

В Госдуме поддержали решение по российскому гражданству для жителей Украины - РИА Новости, 11.07.2022

В Госдуме поддержали решение по российскому гражданству для жителей Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев назвал упрощение получения гражданства РФ для всех жителей Украины знаковым решением, способствующим... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:32

2022-07-11T17:32

2022-07-11T17:32

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

константин бахарев

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев назвал упрощение получения гражданства РФ для всех жителей Украины знаковым решением, способствующим восстановлению человеческих гуманитарных связей на постсоветском пространстве.Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

https://ria.ru/20220612/lnr-1794893779.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, константин бахарев, госдума рф