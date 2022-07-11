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Посол Пристайко заявил о желании украинцев пригласить Джонсона в Киев - РИА Новости, 11.07.2022
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Посол Пристайко заявил о желании украинцев пригласить Джонсона в Киев
Посол Пристайко заявил о желании украинцев пригласить Джонсона в Киев - РИА Новости, 11.07.2022
Посол Пристайко заявил о желании украинцев пригласить Джонсона в Киев
Украинцы планируют собрать деньги, чтобы пригласить в страну британского премьера Бориса Джонсона, который на минувшей неделе объявил о намерении оставить пост, РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:54
2022-07-11T15:02
в мире
украина
великобритания
вадим пристайко
борис джонсон
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинцы планируют собрать деньги, чтобы пригласить в страну британского премьера Бориса Джонсона, который на минувшей неделе объявил о намерении оставить пост, заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко."Я должен сказать, что он (Джонсон) был очень популярен (на Украине - ред.). Чтобы объяснить вам, насколько он был популярен: украинцы только что успешно собрали достаточно денег, чтобы купить пару дронов турецкого производства через краудфандинг. Следующая идея состоит в том, чтобы собрать денег на приезд к нам премьер-министра Джонсона", - сказал Пристайко британскому каналу Sky news. При этом канал отмечает, что популярность Джонсона в его родной стране стремительно падает.По словам Пристайко, украинцы оценили по достоинству внешность Джонсона и то, как он разговаривал с их парламентом. Посол Украины надеется, что следующий премьер-министр Британии будет таким же.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. В речи о своем уходе с поста Джонсон заявлял, что Британия продолжит оказывать помощь Украине. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, Джонсон - один из главных идеологов войны против России "до последнего украинца".На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
https://ria.ru/20220707/otstavka-1801056179.html
https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html
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в мире, украина, великобритания, вадим пристайко, борис джонсон
14:54 11.07.2022 (обновлено: 15:02 11.07.2022)
 
Посол Пристайко заявил о желании украинцев пригласить Джонсона в Киев

Посол в Лондоне Пристайко: украинцы хотят собрать деньги, чтобы пригласить Джонсона в Киев

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинцы планируют собрать деньги, чтобы пригласить в страну британского премьера Бориса Джонсона, который на минувшей неделе объявил о намерении оставить пост, заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
"Я должен сказать, что он (Джонсон) был очень популярен (на Украине - ред.). Чтобы объяснить вам, насколько он был популярен: украинцы только что успешно собрали достаточно денег, чтобы купить пару дронов турецкого производства через краудфандинг. Следующая идея состоит в том, чтобы собрать денег на приезд к нам премьер-министра Джонсона", - сказал Пристайко британскому каналу Sky news. При этом канал отмечает, что популярность Джонсона в его родной стране стремительно падает.
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По словам Пристайко, украинцы оценили по достоинству внешность Джонсона и то, как он разговаривал с их парламентом. Посол Украины надеется, что следующий премьер-министр Британии будет таким же.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. В речи о своем уходе с поста Джонсон заявлял, что Британия продолжит оказывать помощь Украине. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, Джонсон - один из главных идеологов войны против России "до последнего украинца".
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
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В миреУкраинаВеликобританияВадим ПристайкоБорис Джонсон
 
 
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