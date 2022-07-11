https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801706849.html

Джонсон рассказал о том, кого поддержит в гонке за пост премьера Британии

Джонсон рассказал о том, кого поддержит в гонке за пост премьера Британии - РИА Новости, 11.07.2022

Джонсон рассказал о том, кого поддержит в гонке за пост премьера Британии

Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не будет поддерживать ни одного кандидата на пост премьер-министра страны, так... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:14

2022-07-11T14:14

2022-07-11T14:14

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не будет поддерживать ни одного кандидата на пост премьер-министра страны, так как "не хотел бы подрывать чьи-либо шансы"."Идет борьба... Знаете, я бы не хотел подрывать чьи-либо шансы, предлагая свою поддержку", - приводит телеканал Sky News слова Джонсона.Ранее свои кандидатуры на пост премьер-министра Британии выдвинули глава МИД Лиз Трасс, британский парламентарий Рехман Чишти. Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид также заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Череда отставок в британском кабмине началась на прошлой неделе с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

https://ria.ru/20220710/trass-1801593245.html

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