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Джонсон рассказал о том, кого поддержит в гонке за пост премьера Британии - РИА Новости, 11.07.2022
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Джонсон рассказал о том, кого поддержит в гонке за пост премьера Британии
Джонсон рассказал о том, кого поддержит в гонке за пост премьера Британии - РИА Новости, 11.07.2022
Джонсон рассказал о том, кого поддержит в гонке за пост премьера Британии
Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не будет поддерживать ни одного кандидата на пост премьер-министра страны, так... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:14
2022-07-11T14:14
в мире
борис джонсон
саджид джавид
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не будет поддерживать ни одного кандидата на пост премьер-министра страны, так как "не хотел бы подрывать чьи-либо шансы"."Идет борьба... Знаете, я бы не хотел подрывать чьи-либо шансы, предлагая свою поддержку", - приводит телеканал Sky News слова Джонсона.Ранее свои кандидатуры на пост премьер-министра Британии выдвинули глава МИД Лиз Трасс, британский парламентарий Рехман Чишти. Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид также заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Череда отставок в британском кабмине началась на прошлой неделе с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
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в мире, борис джонсон, саджид джавид, лиз трасс, великобритания
14:14 11.07.2022
 
Джонсон рассказал о том, кого поддержит в гонке за пост премьера Британии

Sky News: Джонсон никого не будет поддерживать в борьбе за пост премьера Британии

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не будет поддерживать ни одного кандидата на пост премьер-министра страны, так как "не хотел бы подрывать чьи-либо шансы".
"Идет борьба... Знаете, я бы не хотел подрывать чьи-либо шансы, предлагая свою поддержку", - приводит телеканал Sky News слова Джонсона.
Ранее свои кандидатуры на пост премьер-министра Британии выдвинули глава МИД Лиз Трасс, британский парламентарий Рехман Чишти. Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид также заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Череда отставок в британском кабмине началась на прошлой неделе с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 23:58
Глава британского МИД сообщила о выдвижении на пост премьера
 
В миреБорис ДжонсонСаджид ДжавидЛиз ТрассВеликобритания
 
 
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