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Борис Джонсон намерен мстить тем, кто всадил ножи ему в спину

Борис Джонсон намерен мстить тем, кто всадил ножи ему в спину - РИА Новости, 11.07.2022

Борис Джонсон намерен мстить тем, кто всадил ножи ему в спину

Представить что-то более грязное, чем выборы в Великобритании, довольно сложно. Но то, что мы наблюдаем сейчас, когда там официально стартовала борьба за пост... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:00

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борис джонсон

великобритания

риши сунак

лиз трасс

майкл гоув

бен уоллес

отставка премьер-министра великобритании

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Представить что-то более грязное, чем выборы в Великобритании, довольно сложно. Но то, что мы наблюдаем сейчас, когда там официально стартовала борьба за пост главы Консервативной партии (а стало быть, на данный момент — и премьер-министра страны), может побить все рекорды по уровню грязи, низости, взаимных предательств и лжи. Учитывая обвал рейтингов консерваторов, эти крысиные бега могут привести к полному краху ныне правящей партии.Воткнуть нож в спину своему ближайшему соратнику — это всегда было отличительной чертой консерваторов. Классическим примером является предательство, совершенное видным деятелем партии Майклом Гоувом во время выборов лидера тори летом 2016 года. Он был тогда официальным менеджером кампании бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, абсолютного фаворита в борьбе за пост премьера. Потому-то всеобщим шоком стало заявление Гоува о том, что Джонсон не способен руководить партией, и выдвижение себя кандидатом на этот пост. В итоге премьером стала совершенно безликая, непопулярная в партии Тереза Мэй.Однако даже после столь отвратительного поступка соратника Джонсон, придя в итоге к власти, дал Гоуву министерское кресло. Что, в свою очередь, не помешало тому снова предать сейчас и отказать Борису в поддержке. Неслучайно Гоув стал единственным министром, уволенным премьером, а не ушедшим самостоятельно.Но нынешний кризис принес и новые рекорды по скорости переобувания и предательств. После того как Джонсон узнал об отставке своего канцлера Риши Сунака (канцлер казначейства — это должность фактического руководителя финансово-промышленного блока всего британского правительства), он тут же назначил на этот пост уроженца Ирака Надхима Захави. Лояльность того к премьеру длилась ровно сутки, после чего он обратился с открытым письмом, призвав своего патрона уйти в отставку. Еще один нож в спину.Вообще, об уровне отношений между лидерами британских тори ярко свидетельствует тот факт, что Джонсон узнавал об отставках своих министров из открытых источников, в первую очередь — из соцсетей. В частности, Сунак сообщил об этом через твиттер, а теперь доказывает, что пытался дозвониться Борису, но тот якобы не взял трубку. Верится с большим трудом, учитывая тот факт, что затем посыпались десятки подобных же объявлений министров и сотрудников правительства в твиттере.А в случае с Сунаком выясняется, что он готовил свою кампанию за пост премьера задолго до нынешнего кризиса. Политический труп Джонсона еще не успел остыть, а его бывший канцлер уже запустил профессионально сделанный ролик о своем будущем премьерстве под хештегом Ready4Rishi ("Готовы к Риши"). Корреспондент ITV Роберт Пестон тут же выяснил, что домен с этим лозунгом был зарегистрирован 23 декабря прошлого года, в разгар очередных обвинений против Джонсона в нарушении установленных им же правил по карантинным ограничениям. А изначально утверждалось, что скандальное фото вечеринки премьера на террасе, послужившее поводом для того скандала, было сделано из окна личного кабинета Риши Сунака. То есть канцлер не только готовил свою кампанию, он, вероятно, стоял и за скандалом, "похоронившим" премьера. Какие высокие отношения среди британских консерваторов!Нет ничего удивительного в том, что сейчас Джонсон готовит месть своему недавнему соратнику. Источники из окружения исполняющего обязанности премьера сообщают, что тот основной фокус своей работы сосредотачивает на торпедировании кампании Сунака. А потому консервативная пресса, все еще близкая к Джонсону, выходит с кричащими заголовками "Те, кто предал Бориса, предадут и Brexit", объявляя "новую битву за спасение свободы Великобритании". А газеты, которые близки к бизнес-кругам консерваторов, объясняют сторонникам партии: "Только Риши Сунак достаточно умен для тяжелых времен".Сторонники Сунака борются за то, чтобы как можно быстрее провести внутрипартийные выборы лидера и закончить их до начала осени, пока репутация бывшего канцлера не будет уничтожена полностью. Сторонники же Джонсона постараются сделать все для того, чтобы затянуть процесс голосования и устранить "предателей". Тем более что Сунак представляет собой, по их мнению, легкую мишень — в связи с тем, что он стал первым действующим депутатом, вошедшим в список самых богатых людей Британии. А это вызывает массу вопросов о легальности его доходов и обвинения в уклонении от налогов. По удивительному стечению обстоятельств именно сейчас пресса сообщила, что налоговые органы проверяют законность доходов нового канцлера Захави, также объявившего о своем намерении бороться за пост премьера.При существующей системе выборов главы Консервативной партии (а она постоянно подстраивается под текущую ситуацию) никто заранее не может спрогнозировать победителя. Эта схема устроена так, что наиболее яркие фигуры, считающиеся априори фаворитами, путем нехитрых закулисных комбинаций внутри парламентской фракции тори запросто могут быть сбиты на ранней стадии голосования. Как это было во время вышеупомянутой кампании 2016 года. Тогда абсолютным фаворитом внутри партии был Джонсон, а безликая Мэй в итоге стала премьером Британии, набрав всего 199 голосов своей фракции, то есть не заручившись даже значительным ее большинством. Что вызвало массу вопросов о демократичности процесса избрания главы правительства.Вот и сейчас прослеживается тенденция на выбор самого "серого" из депутатов, который не успел побить горшки со своими коллегами. Неудивительно, что первоначальный опрос, проведенный социологической фирмой YouGov, неожиданно для многих выявил, что фаворит у фракции тори — министр обороны Бен Уоллес. Но этот выбор объясняли исключительно тем, что Уоллес является "единственным кандидатом, который может противостоять Путину".Судя же по опросам, избиратели даже не подозревали об этом, поскольку 65% из них вообще толком не знают, кто он такой. Как же это, должно быть, обидно для "великого борца против Путина". Поэтому Уоллес скромно объявил о том, что отказывается участвовать в гонке за пост премьера. Мол, борьба с Россией отнимает все время министра, а тот не может отвлекаться на иное, когда "Путин на пороге". Так что Россия уже вмешалась в выборы премьера Британии.Из этого мы должны четко понять: как бы ни радовались многие у нас уходу Бориса Джонсона, архитектора войны "до последнего украинца", на смену ему идут такие же ненавистники нашей страны. Как отметила колумнистка The Guardian Марина Хайд: "Хорошая новость: Джонсон уходит. Плохая новость: посмотрите, кто на подходе". Чего стоит та же Лиз Трасс, глава британского МИД, прославившаяся поездкой на танке возле российской границы. Судя по всему, ее активно начала продвигать популярная среди правых консерваторов газета Daily Mail, представляющая Трасс чуть ли не как единственного кандидата, способного отстоять консервативные ценности и защитить страну от повышения налогов, которое готовит Сунак.Еще один штатный русофоб, буквально одержимый темой "российского вмешательства" во все вокруг, глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат уже поддержан шотландскими консерваторами. И со страниц The Daily Telegraph публично клянется в том, что будет защищать Британию от Путина. Кто знает, возможно, и эту одиозную личность, малознакомую широкому кругу британских избирателей, выберут как самую "серую" из крыс, участвующих в забеге. И тогда Джонсон нам еще покажется "русофилом".Вполне логично, что столь омерзительные дрязги среди консерваторов отражаются на их рейтинге. Некоторые опросы зафиксировали, что он уже менее 30%. Никогда ранее тори не получали на выборах результат ниже этого уровня. Подавляющее большинство британских избирателей (53% против 33%) требуют немедленного ухода Бориса Джонсона с поста премьера. А 56% поддержали идею досрочных парламентских выборов, к чему уже призывают лейбористы. Если эту идею удастся продавить, то выборы лидера консерваторов будут лишены особого смысла — тогда это будет избрание не премьера страны, а "лидера верной оппозиции Ее Величества".Согласно нынешним правилам, организовать досрочное голосование фактически невозможно — для этого необходимы две трети голосов нижней палаты парламента, где абсолютное большинство в руках тори. Но мы же видим, на что сами консерваторы готовы в борьбе против друг друга. Если они вонзили десятки ножей в спину своего лидера Бориса Джонсона, то вполне способны вонзить сотни ножей и в спину собственной партии ради неких сиюминутных выгод. Более грязную политическую систему, чем британская, надо еще поискать.Тем забавнее наблюдать, как британские политики с международных трибун что-то там говорят о "борьбе за демократические ценности". Если перманентное предательство своих соратников и союзников — "ценность", то Британия действительно является абсолютным мировым лидером.

https://ria.ru/20220707/otstavka-1801038300.html

https://ria.ru/20220710/britaniya-1801483449.html

https://ria.ru/20220709/sunak-1801400344.html

https://ria.ru/20220710/britaniya-1801550410.html

https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html

https://ria.ru/20220710/mordont-1801521797.html

https://ria.ru/20220709/shapps-1801451313.html

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авторы, борис джонсон, великобритания, риши сунак, лиз трасс, майкл гоув, бен уоллес, отставка премьер-министра великобритании