https://ria.ru/20220711/diversanty-1801831325.html

В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт

В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт - РИА Новости, 11.07.2022

В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт

Силовики захватили в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, планировавших теракт, сообщил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T22:13

2022-07-11T22:13

2022-07-11T23:08

специальная военная операция на украине

белоруссия

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Силовики захватили в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, планировавших теракт, сообщил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."Несколько дней назад наши подразделения захватили диверсионно-разведывательную группу, которая шла совершить теракт в город Лисичанск. Эта группа из числа, так сказать, наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек. Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания", — рассказал собеседник агентства.По словам Киселева, в карательной операции против жителей Донбасса принимает участие созданная еще в 2014 году "третья сила", состоящая из подразделений "Волат" и "Литвин", которые входили в "Правый сектор"*."Это террористическая организация и подлежит только уничтожению — и все те, которые входили в состав и сопутствующие их спутники", — заключил помощник главы МВД ЛНР.Как сообщало МВД Белоруссии, против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.По словам Александра Лукашенко, на Украине на стороне Киева воюют выходцы из Белоруссии, которых туда направили уехавшие за границу оппозиционные лидеры.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220629/naemniki-1799034665.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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белоруссия, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр