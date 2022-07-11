22:13 11.07.2022 (обновлено: 23:08 11.07.2022)
В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт
МВД ЛНР сообщило о захвате планировавших теракт в Лисичанске диверсантов из Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Силовики захватили в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, планировавших теракт, сообщил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
"Несколько дней назад наши подразделения захватили диверсионно-разведывательную группу, которая шла совершить теракт в город Лисичанск. Эта группа из числа, так сказать, наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек. Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания", — рассказал собеседник агентства.
По словам Киселева, в карательной операции против жителей Донбасса принимает участие созданная еще в 2014 году "третья сила", состоящая из подразделений "Волат" и "Литвин", которые входили в "Правый сектор"*.
"Это террористическая организация и подлежит только уничтожению — и все те, которые входили в состав и сопутствующие их спутники", — заключил помощник главы МВД ЛНР.
Как сообщало МВД Белоруссии, против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
По словам Александра Лукашенко, на Украине на стороне Киева воюют выходцы из Белоруссии, которых туда направили уехавшие за границу оппозиционные лидеры.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Запрещенная в России экстремистская организация.