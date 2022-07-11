Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/diversanty-1801831325.html
В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт
В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт - РИА Новости, 11.07.2022
В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт
Силовики захватили в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, планировавших теракт, сообщил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T22:13
2022-07-11T23:08
специальная военная операция на украине
белоруссия
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797693121_0:122:3125:1880_1920x0_80_0_0_d74fbad8a040b126446215a2ea2dea05.jpg
ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Силовики захватили в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, планировавших теракт, сообщил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."Несколько дней назад наши подразделения захватили диверсионно-разведывательную группу, которая шла совершить теракт в город Лисичанск. Эта группа из числа, так сказать, наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек. Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания", — рассказал собеседник агентства.По словам Киселева, в карательной операции против жителей Донбасса принимает участие созданная еще в 2014 году "третья сила", состоящая из подразделений "Волат" и "Литвин", которые входили в "Правый сектор"*."Это террористическая организация и подлежит только уничтожению — и все те, которые входили в состав и сопутствующие их спутники", — заключил помощник главы МВД ЛНР.Как сообщало МВД Белоруссии, против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.По словам Александра Лукашенко, на Украине на стороне Киева воюют выходцы из Белоруссии, которых туда направили уехавшие за границу оппозиционные лидеры.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220629/naemniki-1799034665.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белоруссия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797693121_130:0:2781:1988_1920x0_80_0_0_187f27aa106866feabc858f6c4301fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
22:13 11.07.2022 (обновлено: 23:08 11.07.2022)
 
В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт

МВД ЛНР сообщило о захвате планировавших теракт в Лисичанске диверсантов из Белоруссии

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Силовики захватили в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, планировавших теракт, сообщил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
"Несколько дней назад наши подразделения захватили диверсионно-разведывательную группу, которая шла совершить теракт в город Лисичанск. Эта группа из числа, так сказать, наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек. Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания", — рассказал собеседник агентства.
По словам Киселева, в карательной операции против жителей Донбасса принимает участие созданная еще в 2014 году "третья сила", состоящая из подразделений "Волат" и "Литвин", которые входили в "Правый сектор"*.
"Это террористическая организация и подлежит только уничтожению — и все те, которые входили в состав и сопутствующие их спутники", — заключил помощник главы МВД ЛНР.
Танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 16:33
В Северодонецке и Лисичанске заметили наемников из Польши и Грузии
Как сообщало МВД Белоруссии, против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
По словам Александра Лукашенко, на Украине на стороне Киева воюют выходцы из Белоруссии, которых туда направили уехавшие за границу оппозиционные лидеры.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала