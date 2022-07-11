https://ria.ru/20220711/biblioteka-1801630477.html

Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента

Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента - РИА Новости, 11.07.2022

Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента

Участники протестов в Коломбо на Шри-Ланке посещают библиотеку в здании офиса президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:15

2022-07-11T10:15

2022-07-11T10:15

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шри-ланка

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КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА), 11 июл - РИА Новости. Участники протестов в Коломбо на Шри-Ланке посещают библиотеку в здании офиса президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Перед зданием офиса президента выстроилась большая очередь на посещение библиотеки в здании. Чиновники, как рассказали корреспонденту протестующие, уже покинули здание - сейчас перед ним большая толпа людей, в том числе и те, что хотят ненадолго заглянуть в президентскую библиотеку.В самой библиотеке люди проходят кругом вокруг выставленных книг, проведя там суммарно около 2-3 минут, затем уходят. В библиотеке выставлены книги как на английском, так и на местном языке. Люди ведут себя спокойно, не грабят здание, а просто осматривают, стычек с полицией нет.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.

https://ria.ru/20220710/prezident-1801498751.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политический кризис в шри-ланке, в мире, шри-ланка