https://ria.ru/20220711/biblioteka-1801630477.html
Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента
Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента - РИА Новости, 11.07.2022
Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента
Участники протестов в Коломбо на Шри-Ланке посещают библиотеку в здании офиса президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:15
2022-07-11T10:15
2022-07-11T10:15
политический кризис в шри-ланке
в мире
шри-ланка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801517038_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_84859ad777376f17206f6c6e0e820218.jpg
КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА), 11 июл - РИА Новости. Участники протестов в Коломбо на Шри-Ланке посещают библиотеку в здании офиса президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Перед зданием офиса президента выстроилась большая очередь на посещение библиотеки в здании. Чиновники, как рассказали корреспонденту протестующие, уже покинули здание - сейчас перед ним большая толпа людей, в том числе и те, что хотят ненадолго заглянуть в президентскую библиотеку.В самой библиотеке люди проходят кругом вокруг выставленных книг, проведя там суммарно около 2-3 минут, затем уходят. В библиотеке выставлены книги как на английском, так и на местном языке. Люди ведут себя спокойно, не грабят здание, а просто осматривают, стычек с полицией нет.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
https://ria.ru/20220710/prezident-1801498751.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801517038_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_fc0eb0cd2fbde96d32fe6adce532a46f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политический кризис в шри-ланке, в мире, шри-ланка
Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента
Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента Раджапаксы
КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА), 11 июл - РИА Новости. Участники протестов в Коломбо на Шри-Ланке посещают библиотеку в здании офиса президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Перед зданием офиса президента выстроилась большая очередь на посещение библиотеки в здании. Чиновники, как рассказали корреспонденту протестующие, уже покинули здание - сейчас перед ним большая толпа людей, в том числе и те, что хотят ненадолго заглянуть в президентскую библиотеку.
В самой библиотеке люди проходят кругом вокруг выставленных книг, проведя там суммарно около 2-3 минут, затем уходят. В библиотеке выставлены книги как на английском, так и на местном языке. Люди ведут себя спокойно, не грабят здание, а просто осматривают, стычек с полицией нет.
Ранее столицу Шри-Ланки
охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса
был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.