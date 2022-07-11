https://ria.ru/20220711/bayden-1801818515.html

Байден рассказал, что хранит дома дробовики

Байден рассказал, что хранит дома дробовики - РИА Новости, 11.07.2022

Байден рассказал, что хранит дома дробовики

Президент США Джо Байден сообщил, что хранит дома четыре дробовика. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:41

2022-07-11T20:41

2022-07-11T21:15

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мичиган

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что хранит дома четыре дробовика."У меня четыре дробовика: два моих и два погибших сыновей", - заявил Байден на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия.Выступлением на лужайке у Белого дома он отметил первую за 30 лет подобную инициативу.Президент заявил, что хранит оружие под замком, как должны поступать все ответственные владельцы.Байден отметил, что владельцы оружия ответственны за его безопасное хранение. "Ответственные владельцы оружия согласны: ни у кого другого не должно быть доступа. Закройте его, купите специальный замок. Если нет, и что-то плохое случится: вас нужно привлекать к ответственности", - заявил президент США.По данным из открытых источников, в США самый высокий в мире коэффициент владения оружием. На 2021 год на руках у населения находилось 120,5 единиц на 100 человек.Случаи стрельбы часто связаны с несовершеннолетними, которые не могут легально получить оружие. В частности, 30 ноября прошлого года в школе города Оксфорд, штат Мичиган, в результате стрельбы четыре ученика погибли, семь человек были ранены. Стрелявшим оказался 15-летний.В сентябре того же года в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) полиция задержала несовершеннолетнего, который ранил двоих. 13 августа того же года стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико. Один из учеников застрелил другого, по данным полиции, стрелявшему было 13 лет.Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.Уже после подписания закона произошло массовое убийство на параде в честь 4 июля в пригороде Чикаго. Мужчина убил из штурмовой винтовки 7 человек и ранил более 20.

https://ria.ru/20220711/oruzhie-1801809675.html

https://ria.ru/20220627/ssha-1798233379.html

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в мире, сша, чикаго, мичиган