https://ria.ru/20220711/abe-1801681578.html

Посольство Японии в Москве принимает соболезнования из-за гибели Синдзо Абэ

Посольство Японии в Москве принимает соболезнования из-за гибели Синдзо Абэ - РИА Новости, 11.07.2022

Посольство Японии в Москве принимает соболезнования из-за гибели Синдзо Абэ

Граждане РФ и других стран приходят в посольство Японии в Москве оставить слова соболезнования в связи с гибелью экс-премьера страны Синдзо Абэ. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:57

2022-07-11T12:57

2022-07-11T13:05

в мире

синдзо абэ

россия

великобритания

индия

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Граждане РФ и других стран приходят в посольство Японии в Москве оставить слова соболезнования в связи с гибелью экс-премьера страны Синдзо Абэ.Как передает корреспондент РИА Новости, у ворот посольства стоит столик с белыми хризантемами, которые приносят по традиции на траурные церемонии, и портрет политика. На территории посольства приспущен флаг.Для соболезнований посольство оставило две книги - одну на японском, вторую - для записей на других языках. Неравнодушные граждане, в том числе России, оставили слова сочувствия, пришли почтить память и послы других государств - Великобритании, Индии, Намибии, Зимбабве.Книга будет будет открыта 11 и 12 июля с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший – 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, россия, великобритания, индия, убийство экс-премьера японии синдзо абэ