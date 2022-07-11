https://ria.ru/20220711/abe-1801681578.html
Посольство Японии в Москве принимает соболезнования из-за гибели Синдзо Абэ
Посольство Японии в Москве принимает соболезнования из-за гибели Синдзо Абэ - РИА Новости, 11.07.2022
Посольство Японии в Москве принимает соболезнования из-за гибели Синдзо Абэ
Граждане РФ и других стран приходят в посольство Японии в Москве оставить слова соболезнования в связи с гибелью экс-премьера страны Синдзо Абэ. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:57
2022-07-11T12:57
2022-07-11T13:05
в мире
синдзо абэ
россия
великобритания
индия
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Граждане РФ и других стран приходят в посольство Японии в Москве оставить слова соболезнования в связи с гибелью экс-премьера страны Синдзо Абэ.Как передает корреспондент РИА Новости, у ворот посольства стоит столик с белыми хризантемами, которые приносят по традиции на траурные церемонии, и портрет политика. На территории посольства приспущен флаг.Для соболезнований посольство оставило две книги - одну на японском, вторую - для записей на других языках. Неравнодушные граждане, в том числе России, оставили слова сочувствия, пришли почтить память и послы других государств - Великобритании, Индии, Намибии, Зимбабве.Книга будет будет открыта 11 и 12 июля с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший – 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, синдзо абэ, россия, великобритания, индия, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
12:57 11.07.2022 (обновлено: 13:05 11.07.2022)
Посольство Японии в Москве принимает соболезнования из-за гибели Синдзо Абэ
В посольстве Японии в Москве открыли книгу соболезнований из-за гибели экс-премьера Абэ