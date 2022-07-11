https://ria.ru/20220711/abe-1801638864.html

Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии

Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии - РИА Новости, 11.07.2022

Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии

Правительство Японии на заседании в понедельник приняло решение о награждении посмертно высшим орденом страны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:43

2022-07-11T10:43

2022-07-11T11:24

в мире

япония

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

нара (город)

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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Правительство Японии на заседании в понедельник приняло решение о награждении посмертно высшим орденом страны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в японском городе Нара.По данным агентства Киодо, Абэ посмертно будет награжден Высшим орденом Хризантемы с цепью.Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Его получателями как правило становятся члены императорской семьи, выдающиеся политические деятели или главы иностранных государств. До настоящего времени внутри самой Японии им были удостоены лишь 14 человек, среди которых лишь шестеро – при жизни. Последним японским политиком, которого в 2019 году посмертно удостоили этого ордена, стал бывший премьер страны Ясухиро Накасонэ.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший – 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.

https://ria.ru/20220709/abe-1801366335.html

https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801322812.html

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нара (город)

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Дарья Буймова

в мире, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, нара (город)