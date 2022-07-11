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Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии
Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии - РИА Новости, 11.07.2022
Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии
Правительство Японии на заседании в понедельник приняло решение о награждении посмертно высшим орденом страны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:43
2022-07-11T10:43
2022-07-11T11:24
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убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Правительство Японии на заседании в понедельник приняло решение о награждении посмертно высшим орденом страны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в японском городе Нара.По данным агентства Киодо, Абэ посмертно будет награжден Высшим орденом Хризантемы с цепью.Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Его получателями как правило становятся члены императорской семьи, выдающиеся политические деятели или главы иностранных государств. До настоящего времени внутри самой Японии им были удостоены лишь 14 человек, среди которых лишь шестеро – при жизни. Последним японским политиком, которого в 2019 году посмертно удостоили этого ордена, стал бывший премьер страны Ясухиро Накасонэ.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший – 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.
https://ria.ru/20220709/abe-1801366335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, нара (город)
10:43 11.07.2022 (обновлено: 11:24 11.07.2022)
Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии
Правительство Японии посмертно наградит Синдзо Абэ высшим орденом страны