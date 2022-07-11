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Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция
Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.07.2022
Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция
В буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио прощаются с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главой дома на траурных мероприятиях будет его вдова Акиэ. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:00
2022-07-11T11:00
2022-07-11T11:08
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
синдзо абэ
япония
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В буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио прощаются с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главой дома на траурных мероприятиях будет его вдова Акиэ.Абэ умер 8 июля, после того, как во время выступления в городе Нара на него совершили покушение. Политика доставили в больницу, однако через пять часов он скончался. Ему было 67 лет.
япония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Церемония прощания с Синдзо Абэ в токийском храме
LIVE: Церемония прощания с Синдзо Абэ в токийском храме
2022-07-11T11:00
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PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, япония, видео
Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция
В буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио прощаются с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главой дома на траурных мероприятиях будет его вдова Акиэ.
2022-07-11T11:00
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