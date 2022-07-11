https://ria.ru/20220711/abe-1801625956.html

Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция

Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.07.2022

Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция

В буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио прощаются с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главой дома на траурных мероприятиях будет его вдова Акиэ. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:00

2022-07-11T11:00

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убийство экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

япония

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В буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио прощаются с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главой дома на траурных мероприятиях будет его вдова Акиэ.Абэ умер 8 июля, после того, как во время выступления в городе Нара на него совершили покушение. Политика доставили в больницу, однако через пять часов он скончался. Ему было 67 лет.

япония

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, япония, видео