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Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.07.2022
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Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция
Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.07.2022
Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция
В буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио прощаются с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главой дома на траурных мероприятиях будет его вдова Акиэ. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:00
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убийство экс-премьера японии синдзо абэ
синдзо абэ
япония
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В буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио прощаются с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главой дома на траурных мероприятиях будет его вдова Акиэ.Абэ умер 8 июля, после того, как во время выступления в городе Нара на него совершили покушение. Политика доставили в больницу, однако через пять часов он скончался. Ему было 67 лет.
япония
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LIVE: Церемония прощания с Синдзо Абэ в токийском храме
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убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, япония, видео
Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция
В буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио прощаются с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главой дома на траурных мероприятиях будет его вдова Акиэ.
2022-07-11T11:00
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11:00 11.07.2022 (обновлено: 11:08 11.07.2022)
 

Церемония прощания с Синдзо Абэ. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио прощаются с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главой дома на траурных мероприятиях будет его вдова Акиэ.
Абэ умер 8 июля, после того, как во время выступления в городе Нара на него совершили покушение. Политика доставили в больницу, однако через пять часов он скончался. Ему было 67 лет.
 
Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэСиндзо АбэЯпония
 
 
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