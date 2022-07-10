Рейтинг@Mail.ru
На некоторых заправках Шри-Ланки возобновили подачу топлива - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220710/zapravki-1801494384.html
На некоторых заправках Шри-Ланки возобновили подачу топлива
На некоторых заправках Шри-Ланки возобновили подачу топлива - РИА Новости, 10.07.2022
На некоторых заправках Шри-Ланки возобновили подачу топлива
Нефтекомпания Lanka Indian Oil Company заявила, что с воскресенья возобновляет поставки топлива на свои заправки. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T08:12
2022-07-10T08:12
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800660024_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_a34d5f776d60128b53e9072b580ca0ba.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Нефтекомпания Lanka Indian Oil Company заявила, что с воскресенья возобновляет поставки топлива на свои заправки.Lanka Indian Oil Company, дочерняя компания IndianOil в Шри-Ланке, является единственной частной нефтяной компанией, которая управляет розничными заправочными станциями в Шри-Ланке.Как отметили в компании, заправочные станции в главном городе острова Тринкомали работают круглосуточно.Ранее Lanka Indian Oil Company приостановила выдачу топлива на своих АЗС.Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220709/radzhapaksa-1801456152.html
https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801449198.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800660024_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_77a18fd6e7aed9841d4608f8fab3a2f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
08:12 10.07.2022
 
На некоторых заправках Шри-Ланки возобновили подачу топлива

Lanka Indian Oil Company заявила о возобновлении подачи топлива на заправки Шри-Ланки

© AP Photo / Eranga JayawardenaОчередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка
Очередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Очередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Нефтекомпания Lanka Indian Oil Company заявила, что с воскресенья возобновляет поставки топлива на свои заправки.
Lanka Indian Oil Company, дочерняя компания IndianOil в Шри-Ланке, является единственной частной нефтяной компанией, которая управляет розничными заправочными станциями в Шри-Ланке.
Как отметили в компании, заправочные станции в главном городе острова Тринкомали работают круглосуточно.
Ранее Lanka Indian Oil Company приостановила выдачу топлива на своих АЗС.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 20:00
Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля
Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 19:14
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера
 
В миреШри-ЛанкаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала