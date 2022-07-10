https://ria.ru/20220710/zapravki-1801494384.html

На некоторых заправках Шри-Ланки возобновили подачу топлива

На некоторых заправках Шри-Ланки возобновили подачу топлива - РИА Новости, 10.07.2022

На некоторых заправках Шри-Ланки возобновили подачу топлива

Нефтекомпания Lanka Indian Oil Company заявила, что с воскресенья возобновляет поставки топлива на свои заправки. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:12

2022-07-10T08:12

2022-07-10T08:12

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шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Нефтекомпания Lanka Indian Oil Company заявила, что с воскресенья возобновляет поставки топлива на свои заправки.Lanka Indian Oil Company, дочерняя компания IndianOil в Шри-Ланке, является единственной частной нефтяной компанией, которая управляет розничными заправочными станциями в Шри-Ланке.Как отметили в компании, заправочные станции в главном городе острова Тринкомали работают круглосуточно.Ранее Lanka Indian Oil Company приостановила выдачу топлива на своих АЗС.Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220709/radzhapaksa-1801456152.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке