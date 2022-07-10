https://ria.ru/20220710/ulyanovsk-1801566697.html
Пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь и побил детей
Пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь и побил детей - РИА Новости, 10.07.2022
Пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь и побил детей
Полиция задержала жителя Ульяновска, который в ночь на воскресенье пьяным ворвался в детский лагерь, разбудил детей и нескольких ударил по лицу, возбуждено... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:07
2022-07-10T19:07
2022-07-10T19:36
происшествия
ульяновский район
россия
ульяновск
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САРАТОВ, 10 июл — РИА Новости. Полиция задержала жителя Ульяновска, который в ночь на воскресенье пьяным ворвался в детский лагерь, разбудил детей и нескольких ударил по лицу, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном главке МВД.Сообщение о происшествии в детском оздоровительном лагере в Ульяновском районе поступило в районный отдел полиции около 5:00 (4:00 мск) в воскресенье."Предварительно установлено, что молодой человек, находясь в состоянии опьянения, проник на территорию лагеря и, зайдя в один из корпусов, стал будить детей, при этом нескольких из них ударил рукой по лицу. Правонарушитель был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, обеспечивающего охрану лагеря, и передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Задержанным оказался 24-летний житель города Ульяновска", — сказали журналистам в пресс-службе главка.В ведомстве отметили, что в отношении задержанного возбудили дело по части 1 статьи 213 УК России "Хулиганство". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220708/barrikadnaya-1801217186.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220630/priangare-1799195217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ульяновский район, россия, ульяновск
19:07 10.07.2022 (обновлено: 19:36 10.07.2022)
Пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь и побил детей
МВД: пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь, где разбудил и побил детей
САРАТОВ, 10 июл — РИА Новости. Полиция задержала жителя Ульяновска, который в ночь на воскресенье пьяным ворвался в детский лагерь, разбудил детей и нескольких ударил по лицу, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном главке МВД.
Сообщение о происшествии в детском оздоровительном лагере в Ульяновском районе
поступило в районный отдел полиции около 5:00 (4:00 мск) в воскресенье.
"Предварительно установлено, что молодой человек, находясь в состоянии опьянения, проник на территорию лагеря и, зайдя в один из корпусов, стал будить детей, при этом нескольких из них ударил рукой по лицу. Правонарушитель был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, обеспечивающего охрану лагеря, и передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Задержанным оказался 24-летний житель города Ульяновска", — сказали журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве отметили, что в отношении задержанного возбудили дело по части 1 статьи 213 УК России
"Хулиганство". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.