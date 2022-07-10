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Пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь и побил детей - РИА Новости, 10.07.2022
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Пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь и побил детей
Пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь и побил детей - РИА Новости, 10.07.2022
Пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь и побил детей
Полиция задержала жителя Ульяновска, который в ночь на воскресенье пьяным ворвался в детский лагерь, разбудил детей и нескольких ударил по лицу, возбуждено... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:07
2022-07-10T19:36
происшествия
ульяновский район
россия
ульяновск
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САРАТОВ, 10 июл — РИА Новости. Полиция задержала жителя Ульяновска, который в ночь на воскресенье пьяным ворвался в детский лагерь, разбудил детей и нескольких ударил по лицу, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном главке МВД.Сообщение о происшествии в детском оздоровительном лагере в Ульяновском районе поступило в районный отдел полиции около 5:00 (4:00 мск) в воскресенье."Предварительно установлено, что молодой человек, находясь в состоянии опьянения, проник на территорию лагеря и, зайдя в один из корпусов, стал будить детей, при этом нескольких из них ударил рукой по лицу. Правонарушитель был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, обеспечивающего охрану лагеря, и передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Задержанным оказался 24-летний житель города Ульяновска", — сказали журналистам в пресс-службе главка.В ведомстве отметили, что в отношении задержанного возбудили дело по части 1 статьи 213 УК России "Хулиганство". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, ульяновский район, россия, ульяновск
19:07 10.07.2022 (обновлено: 19:36 10.07.2022)
 
Пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь и побил детей

МВД: пьяный житель Ульяновска ворвался ночью в детский лагерь, где разбудил и побил детей

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 10 июл — РИА Новости. Полиция задержала жителя Ульяновска, который в ночь на воскресенье пьяным ворвался в детский лагерь, разбудил детей и нескольких ударил по лицу, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном главке МВД.
Сообщение о происшествии в детском оздоровительном лагере в Ульяновском районе поступило в районный отдел полиции около 5:00 (4:00 мск) в воскресенье.
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"Предварительно установлено, что молодой человек, находясь в состоянии опьянения, проник на территорию лагеря и, зайдя в один из корпусов, стал будить детей, при этом нескольких из них ударил рукой по лицу. Правонарушитель был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, обеспечивающего охрану лагеря, и передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Задержанным оказался 24-летний житель города Ульяновска", — сказали журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве отметили, что в отношении задержанного возбудили дело по части 1 статьи 213 УК России "Хулиганство". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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