Рейтинг@Mail.ru
Ситуацию на Украине можно было бы разрешить миром, уверен Володин - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801529971.html
Ситуацию на Украине можно было бы разрешить миром, уверен Володин
Ситуацию на Украине можно было бы разрешить миром, уверен Володин - РИА Новости, 10.07.2022
Ситуацию на Украине можно было бы разрешить миром, уверен Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными средствами, но это не выгодно США и политикам подобным... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:43
2022-07-10T14:27
специальная военная операция на украине
сша
вячеслав володин
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными средствами, но это не выгодно США и политикам подобным ушедшему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону."Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает. Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он - не сторонник мира. Вот эти политики, они, конечно, не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал", - сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты которого показала программа "Парламентский час".Также по его словам, сегодня нет возможности лидеров европейских государств высказывать при обсуждении проблем свое мнение на происходящее, особенно в Европе, - "сейчас они все поддакивают".Володин отметил, что США "разрушили старые европейские государства"."Это кризис. Кризис системный, касающийся элит европейских стран и Соединенных Штатов Америки. В основе, на мой взгляд, лежит ситуация, когда Соединенные Штаты Америки хотели обладать миром, и взяли просто разрушили старые европейские государства, если хотите, старую Европу, приведя на смену молодых политиков, причем, абсолютно ориентированных на Соединенные Штаты Америки. И тем самым, они убрали балансы, противовесы", - добавил спикер.
https://ria.ru/20220710/slavyansk-1801524352.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вячеслав володин, политика, украина
13:43 10.07.2022 (обновлено: 14:27 10.07.2022)
 
Ситуацию на Украине можно было бы разрешить миром, уверен Володин

Спикер ГД Володин: кризис на Украине можно было бы разрешить миром, но это не выгодно США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными средствами, но это не выгодно США и политикам подобным ушедшему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону.
"Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает. Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он - не сторонник мира. Вот эти политики, они, конечно, не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал", - сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты которого показала программа "Парламентский час".
Также по его словам, сегодня нет возможности лидеров европейских государств высказывать при обсуждении проблем свое мнение на происходящее, особенно в Европе, - "сейчас они все поддакивают".
Славянск - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
12:57Специальная военная операция на Украине
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске
Володин отметил, что США "разрушили старые европейские государства".
"Это кризис. Кризис системный, касающийся элит европейских стран и Соединенных Штатов Америки. В основе, на мой взгляд, лежит ситуация, когда Соединенные Штаты Америки хотели обладать миром, и взяли просто разрушили старые европейские государства, если хотите, старую Европу, приведя на смену молодых политиков, причем, абсолютно ориентированных на Соединенные Штаты Америки. И тем самым, они убрали балансы, противовесы", - добавил спикер.
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВячеслав ВолодинПолитикаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала