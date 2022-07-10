13:43 10.07.2022 (обновлено: 14:27 10.07.2022)
Ситуацию на Украине можно было бы разрешить миром, уверен Володин
Спикер ГД Володин: кризис на Украине можно было бы разрешить миром, но это не выгодно США
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными средствами, но это не выгодно США и политикам подобным ушедшему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону.
"Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает. Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он - не сторонник мира. Вот эти политики, они, конечно, не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал", - сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты которого показала программа "Парламентский час".
Также по его словам, сегодня нет возможности лидеров европейских государств высказывать при обсуждении проблем свое мнение на происходящее, особенно в Европе, - "сейчас они все поддакивают".
Володин отметил, что США "разрушили старые европейские государства".
"Это кризис. Кризис системный, касающийся элит европейских стран и Соединенных Штатов Америки. В основе, на мой взгляд, лежит ситуация, когда Соединенные Штаты Америки хотели обладать миром, и взяли просто разрушили старые европейские государства, если хотите, старую Европу, приведя на смену молодых политиков, причем, абсолютно ориентированных на Соединенные Штаты Америки. И тем самым, они убрали балансы, противовесы", - добавил спикер.